Tháng 2/2022 chỉ cần từ 615 triệu đồng để sở hữu Kia K3

KIA K3 mới là mẫu sedan hạng C được trông đợi nhiều nhất năm 2021 với nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là ngoại hình. Tại Việt Nam, tiền thân K3 - Cerato thường góp mặt trong Top xe bán chạy nhất tháng và nhất phân khúc, là đối thủ trực tiếp với Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda CX-3,... KIA K3 có 8 màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Xám kim loại, Vàng, Bạc, Xanh, Xanh đậm, Đỏ.

Thiết kế tổng thể ngoại thất của KIA K3 mới giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm nhưng chi tiết các bộ phận được trau chuốt hơn như đèn pha, cản trước, đèn sương mù, đèn hậu phía sau đều đổi mới.

Ở bản cao nhất 1.6 Premium, hệ thống đèn trước sau đều loại LED tự động bật/tắt. Hai bản còn lại dùng bóng halogen projector. Cả ba phiên bản trên đều đi cùng la-zăng 17 inch. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp sấy, báo rẽ.

Nội thất của The New KIA K3 ở lần nâng cấp này không nhiều khác biệt so với bản cũ ở cách sắp xếp các chi tiết. Tuy nhiên, các trang bị tiện nghi được bổ sung nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, ưa trải nghiệm.

...

KIA K3 2.0 Premium sở hữu tiện nghi phong phú nhất khi có chức năng sạc điện thoại không dây, sưởi, làm mát ghế trước, nhớ hai vị trí, lẫy chuyển số sau vô-lăng, gương chiếu hậu chống chói. Màn hình giải trí loại 10,25 inch, lớn nhất phân khúc. Hai bản thấp dùng màn hình 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, Kia K3 hiện vẫn là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất, nhờ giá bán hợp lý cũng như thiết kế đẹp. Hiện Kia K3 tại Việt Nam đang phân phối với 4 phiên bản gồm: 1.6 Deluxe giá 559 triệu đồng, 1.6 Luxury giá 629 triệu đồng, 1.6 Premium giá 664 triệu đồng và 2.0 Premium giá 689 triệu đồng.

Các đại lý Kia tại Hà Nội vẫn đang bán Kia K3 theo đúng giá niêm yết, thay vào đó, khách hàng sẽ được tặng gói phụ kiện đi kèm theo xe và tùy từng đại lý sẽ có lì xì cho khách hàng nhưng giới hạn thời gian.

Tình trạng khan hàng một số mẫu xe hot của Kia như: K3, Seltos hay Sonet dự kiến sẽ kéo dài trong thời gian vài tháng tới, chính vì thế, việc ưu đãi về giá cho những mẫu xe này tại đại lý rất hiếm.

Tuy nhiên, vì là xe lắp ráp trong nước nên theo chính sách từ Chính phủ, khách hàng mua Kia K3 trong tháng 2/2022 sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương với số tiền từ 33,54 - 41,34 triệu đồng. Xe Giao thông sẽ tính giá lăn bánh Kia K3 mới nhất tại Hà Nội dựa theo các loại thuế, phí mà khách hàng phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn.

Tác giả: Việt Hoàng (t/h)

Nguồn tin: vietq.vn