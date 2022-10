Thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc qua lời kể của các nạn nhân sống sót

Ảnh cắt ra từ clip cho thấy đám đông chen lấn san sát trước khi vụ giẫm đạp xảy ra - Ảnh chụp màn hình

Nhân chứng Kim cho biết do đường hẹp, đám đông chen lấn xô đẩy nên nhiều người ngã và đè lên nhau như quân cờ domino.

Một số người hét lên: "Cứu tôi với". Rất nhiều người bị hụt hơi vì trước đó đã bị chen cứng đến ngộp thở.

Kim nói mọi người giẫm đạp lên nhau trong khoảng hơn một tiếng rưỡi trước khi được lực lượng chức năng mở đường giải cứu.

Một nhân chứng khác sống sót sau vụ giẫm đạp tên là Lee Chang Kyum, nói với báo Hankyoreh rằng anh ta thấy năm hoặc sáu người đàn ông bắt đầu xô đẩy người khác, sau đó có vài người ngã rồi vụ giẫm đạp xảy ra.

Đám đông chen lấn trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc - Nguồn: SKY NEWS

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài YTN, Hwang Min Hyeok - một du khách tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul - cho biết anh thấy rất sốc khi nhìn thấy hàng loạt thi thể nằm la liệt trong con hẻm gần khách sạn Hamilton.

Hwang nói ban đầu nhân viên y tế bị quá tải, khiến người đi đường phải cùng nhau hô hấp nhân tạo và ép tim cho người bị thương nằm trên đường phố. Hwang cũng thấy có nhiều người đã khóc bên cạnh những thi thể.

Cô Moon Ju Young, 21 tuổi, cho biết có những dấu hiệu rõ ràng sẽ xảy ra sự cố. "Lễ hội đông hơn ít nhất 10 lần so với bình thường", Moon nói với Hãng tin Reuters.

"Có rất nhiều người bị xô đẩy và tôi bị cuốn vào đám đông, không thể thoát ra - Jeon Ga Eul, 30 tuổi, nói với Hãng tin AFP - Tôi cảm thấy tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra".

Một nhân chứng còn nói với Hãng tin Yonhap rằng mọi người xếp chồng lên nhau "như một ngôi mộ, một số người dần mất đi ý thức trong khi số khác trông như đã chết".

Phần che mờ là những người thiệt mạng đang nằm trên đường. Nhiều nạn nhân là phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi - Ảnh: SKY NEWS



Trong cuộc phỏng vấn với Đài YTN, ông Lee Beom Suk - bác sĩ đã tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân - mô tả lại cảnh tượng thảm khốc và hỗn loạn.

...

"Khi tôi lần đầu tiên thực hiện hô hấp nhân tạo, có hai nạn nhân nằm trên vỉa hè. Nhưng con số đã tăng vọt ngay sau đó, đông hơn lực lượng phản ứng đầu tiên tại hiện trường - bác sĩ Lee nói - Nhiều người ngoài cuộc đã đến giúp chúng tôi hô hấp nhân tạo".

"Thật khó diễn tả bằng lời - bác sĩ Lee nói thêm - Rất nhiều nạn nhân mặt tái mét. Tôi không thể bắt mạch hay hơi thở của họ và nhiều người trong số họ bị chảy máu mũi. Khi tôi thử hô hấp nhân tạo, tôi cũng bơm máu ra khỏi miệng họ".

Một người phụ nữ giấu tên cho biết cô là mẹ của một người sống sót. Con gái cô và những người khác đã bị mắc kẹt hơn một giờ trước khi được kéo ra khỏi đám đông.

Một nhân chứng khác nói với Reuters rằng một nhà xác tạm thời đã được dựng lên trong một tòa nhà gần hiện trường. Khoảng 40 thi thể đã được đưa lên cáng và chuyển đến cơ quan chức năng để xác định danh tính.

Rất đông lực lượng cứu hộ và y tế có mặt tại hiện trường - Ảnh: SKY NEWS



Theo quan sát của AFP, tại hiện trường, tiếng nhạc xập xình vẫn tiếp tục vang lên từ một số quán bar.

Người qua đường bàng hoàng ngồi trên vỉa hè, bấm điện thoại thông báo cho người thân. Những người khác tự an ủi bản thân, ôm nhau, trong khi đó có những người dường như không biết về quy mô của thảm kịch đang diễn ra ngay bên cạnh họ, vẫn tiếp tục bữa tiệc.

Ju Young Possamai, một nhân viên pha chế ở quận Itaewon, cho biết anh đã tham dự một số lễ hội Halloween ở Hàn Quốc và rất sốc trước thảm kịch này.

"Rất buồn khi chứng kiến một điều mà chúng tôi không bao giờ, không bao giờ mong đợi - Possamai, 24 tuổi, nói với AFP - Lễ hội luôn luôn đông đúc, nhưng chưa từng có điều gì như thế này xảy ra trước đây".

Lễ hội Halloween năm nay là lễ hội đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020 mà người Hàn Quốc không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trời.

Sáng 30-10, các quan chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 149 người đã thiệt mạng và hơn 150 người bị thương trong lễ hội hóa trang Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc tối 29-10.

Trong số những người thiệt mạng hiện tại có hai người nước ngoài. Khoảng 19 người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Nhiều nạn nhân là phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi.

Giới chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc và tập trung vào việc các cơ sở kinh doanh ở khu vực có đảm bảo an toàn.

Tác giả: MINH KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ