Tham gia đầu tư "sàn tiền ảo", người phụ nữ mất trắng gần 1 tỷ tiền thật

Ngày 26/4, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát đi cảnh báo cho người dân về các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng sau khi có nhiều trường hợp "sập bẫy" chỉ trong thời gian ngắn. ... Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hiện nay tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Thống kê 3 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 26 trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tải sản. Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Tây Ninh cho biết, hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là tuyển cộng tác viên bán hàng online. Theo đó, đơn vị này đã tiếp nhận 6 vụ việc nạn nhân bị các đối tượng mạo danh nhân viên của: Shopee, Lazada, Tiki... lôi kéo tham gia cộng tác viên bán hàng online với “hoa hồng” từ 10 - 20% hoặc thu nhập từ 200 - 700.000 đồng/ngày, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, làm việc tại nhà, có sử dụng thẻ ATM, điện thoại, laptop... rồi yêu cầu nhấn vào đường link tham gia bằng cách để lại số điện thoại. Ngay lập tức, có người liên hệ lại và kết bạn qua Zalo để hướng dẫn cách thức thực hiện. Đầu tiên, bị hại sẽ được hướng dẫn đặt đơn hàng có giá trị nhỏ bằng cách chuyển tiền mua sản phẩm vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định và chụp hình chuyển tiền gửi lại cho đối tượng để xác thực. Sau đó, bị hại được thanh toán lại tiền mua hàng kèm tiền hoa hồng như đã hứa để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi bị hại nộp số tiền lớn để đặt mua hàng, lúc này các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu mua thêm hàng. Nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền mua sản phẩm ban đầu nên cứ làm theo và bị chiếm đoạt tiền nhiều lần. Ngoài ra, hình thức giả danh công ty bảo hiểm gọi điện thoại thông báo bị hại đã làm giả hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Hoặc hình thức giả danh công an, viện kiểm sát... đe dọa bị hại có liên quan trong vụ án lớn (buôn bán ma tuý, rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia), thông báo bị hại đã có lệnh bắt giam để yêu cầu chuyển tiền rồi chiếm đoạt. Chưa hết, nhiều trường hợp bị lôi kéo tham gia nhóm kín, rủ rê đầu tư trên các sàn tiền ảo, bị sập sàn hoặc được thông báo trúng thưởng, yêu cầu nộp thuế nhận thưởng; chuyển tiền mua hàng qua mạng xã hội, nhưng không giao hàng... Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng lạ. Không vay tiền qua các trang web, ứng dụng điện thoại không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, cơ quan thực thi pháp luật như công an, viện KSND, TAND… chỉ gặp gỡ, làm việc với người dân thông qua công an cơ sở và không làm việc, gửi lệnh bắt, giam giữ qua điện thoại, mạng xã hội.