Thái Bình: Nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái tử vong rồi tự đâm mình

Thông tin ban đầu, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 25/02/2021 tại gia đình chị Vũ Thị Th. (SN 1989, ở tổ dân phố Đồng Tiến, Thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Người dân địa phương cho biết, do mâu thuẫn giữa chị Th. và Phạm Văn Cường (SN 1990, ở xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), dẫn đến anh Cường dùng dao bầu đâm chị Th. tử vong tại chỗ.

Sau đó Cường dùng dao tự đâm vào bụng mình nhưng đã được người dân kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Được biết, chị Th. đã có gia đình với 1 người đàn ông ở xã Lê Lợi (huyện Kiến Xương) nhưng hiện đã ly thân, đang trong quá trình làm thủ tục để ly hôn.

Trước khi vụ việc xảy ra, chị Th. và Cường có quan hệ tình cảm với nhau.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an huyện Kiến Xương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

