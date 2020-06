Thả chó cắn người, giang hồ xứ Thanh Nguyên Trễ bị bắt

Bị can Nguyễn Thế Nguyên - Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Công an TP Thanh Hóa ngày 11/6 cho biết trên Tuổi trẻ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Nguyên (tức Nguyên Trễ), 44 tuổi, trú thôn Thịnh Hùng, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, Nguyễn Thế Nguyên có hành vi thả chó loại nhập ngoại, nặng khoảng 50kg đã được huấn luyện cắn, gây thương tích cho 2 người tại địa phương, làm bức xúc trong dư luận. Trong đó một nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, còn một người bị Nguyên đe dọa không cho đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng đến hiện trường vụ việc để giải quyết nhưng Nguyên có hành vi cản trở, chống đối công an. Sau đó, công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ Nguyên.

Hiện nay, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo báo Người Lao Động, "Nguyên Trễ" là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan bảo vệ pháp luật khiến nhiều người khiếp sợ khi nghe tới đại ca này.

