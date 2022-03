Tên 'biến thái' lẻn vào khu trọ trộm đồ lót phụ nữ, còn 'lịch sự' trả lại 1 thứ khiến người xem ngán ngẩm

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh 1 tên biến thái vào khu trọ trộm đồ lót được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Đoạn video được camera an ninh "bóc" toàn bộ hành vi "bệnh hoạn" của một nam thanh niên. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ trưa 8/3, nhân lúc dãy trọ không có ai, các phòng đều khóa trái, một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang đã lẻn vào khu trọ. Hắn ta dùng cây phơi quần áo lấy trộm nội y của phụ nữ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Tên trộm "bệnh hoạn" trộm đồ nội y của phụ nữ trong khu trọ

Đáng nói, tên trộm chỉ lấy mình đồ lót của phụ nữ mà thôi, đến cái móc treo đồ hắn vẫn đặt xuống thềm, trả lại ngay ngắn. Lấy xong đồ nội y của 1 phòng, tên trộm "biến thái" lại sang dây phơi đồ của nhà khác khua khoắng sạch nội y.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Ai nấy đều cảm thấy ghê rợn trước hành động "bệnh hoạn" này của nam thanh niên.

"Trời, đây là tên biến thái chứ người bình thường ai lấy đồ lót của phụ nữ làm gì",

...

"Ghê quá đi thôi, các chị em cần phải đề phòng cẩn thận hơn. Đặc biệt là mấy bạn gái ở trọ một mình ấy, nguy hiểm lắm",

"Bình thường hay thấy biến thái trộm đồ lót của phụ nữ ở trên phim thôi. Giờ được tận mắt xem thế này, kinh hãi thật",

"Tên này chỉ lấy mỗi nội y thôi, cái móc "lịch sự" trả lại ngay ngắn mới sợ chứ",

"Mình nghĩ chủ trọ nên đề phòng khóa cửa cổng cẩn thận, camera giám sát các thứ vào",... - là một số bình luận của dân mạng.

Hiện chưa rõ vụ trộm cắp trên diễn ra ở đâu, nhưng đoạn clip vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn