Tăng cường giám sát hoạt động tại Formosa Hà Tĩnh

Chỉ trong thời gian ngắn, tại Công ty Formosa Hà Tĩnh đã liên tiếp xảy ra 2 sự cố liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, khiến 1 người chết và 2 người khác bị thương.

Theo đó, vào lúc 13h12 phút ngày 1/10/2022, tại nhà máy này đã xảy ra nổ đường ống khí lò cao (BFG) tại tổ máy đốt khí HG-1 Nhà máy điện thuộc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Vụ nổ phát sinh trong quá trình nhà thầu của Formosa là Công ty TNHH công trình cơ khí và điều khiển Hữu Sinh đang cho công nhân bảo dưỡng đường ống xưởng đốt khí. Vụ việc đã làm anh Nguyễn Đình Tân (SN 1981), trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tử vong, 2 công nhân khác bị thương phải nhập viện cấp cứu là anh Võ Tá Hiếu (SN 1992), trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và anh Lê Văn Dương (SN 1970), trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ được xác định là do trong quá trình hàn, phát sinh nhiệt lượng lớn khiến đường ống bị nổ.

Formosa Hà Tĩnh thời gian vừa qua liên tiếp gặp các sự cố trong quá trình hoạt động.



Tiếp đó, vào khoảng 15h ngày 22/10, nhiều người dân sống gần Công ty Formosa Hà Tĩnh trên phát hiện khói màu vàng đục bốc lên nghi ngút, cao hàng chục mét tại khu vực lò cao của công ty nên hết sức bất an, lo lắng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Công ty FHS cho biết, nguyên nhân là do trong quá trình vận hành, hệ thống quạt thông khí của lò cao bị hỏng khiến khói bốc lên cao trong khu vực của công ty. Sự cố này không gây thiệt hại về người, tài sản cũng như không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mặc dù vậy, trước những sự cố liên tục xảy ra trong quá trình vận hành tại Formosa, ngày 2/11 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 559/GM-UBND, yêu cầu Sở Công Thương và các ban, ngành liên quan, vào cuộc để làm rõ về những vấn đề xảy ra tại Formosa, đồng thời yêu cầu Công ty FHS chấp hành nghiêm quy trình, quy định vận hành nhà máy tuyệt đối, đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Công Thương đã có báo cáo nêu rõ vấn đề về quạt thông khí tại Formosa Hà Tĩnh gặp sự cố, khói đục bốc lên nghi ngút tại Khu công nghiệp Vũng Áng xảy ra vào chiều 22/10.

Theo đó, thời điểm xảy ra sự cố, có 2 công nhân nhà thầu và 1 nhân viên an toàn đang tiến hành sửa chữa đường ống xối rửa khí lò cốc tại quạt hút khí B thuộc Phòng quạt hút khí. Trong quá trình sửa chữa, tia lửa bắn vào ống xả khí lò cốc ở vị trí cách điểm thi công 3m, dẫn đến lửa bắt vào phần khí lò cốc thoát ra từ ống xả khí, gây cháy tại khu vực. Để tránh sự cố lan rộng, công ty lập tức tiến hành dừng tất cả các quạt hút khí, đồng thời đóng van đầu vào và đầu ra của đường ống khí lò cốc. Điều này dẫn đến áp suất của đỉnh lò luyện cốc tăng cao, trong khi hệ thống xả đốt khẩn cấp khí lò cốc trên đỉnh lò luyện cốc được vận hành để đảm bảo an toàn cho dây chuyền sản xuất, dẫn đến sản sinh ra khói vàng.

...

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đội cứu hỏa của nhà máy đến hiện trường hỗ trợ phun nước giảm nhiệt, sau đó khởi động lại quạt hút khí. Xác nhận thiết bị không bị hư hỏng nên đã khởi động lại các quạt hút khí, đồng thời dừng hoạt động hệ thống xả đốt khẩn cấp ở đỉnh lò luyện cốc. Toàn bộ hệ thống khôi phục vận hành bình thường, khói vàng cũng biến mất vào cuối buổi chiều 22/10.

Ông Hoàng Văn Quảng - Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết thêm, Sở đã yêu cầu phía Công ty Formosa rà soát, kiểm tra toàn bộ hoạt động hóa chất tại Dự án, trong đó tập trung xem xét các sự cố liên quan đến hóa chất đã xảy ra và nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trong thời gian tới; rà soát việc thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, đối chiếu các tình huống giả định trong kế hoạch với các tình huống thực tế đã xảy ra báo cáo Cục Hóa chất - Bộ Công Thương xem xét. Cùng với đó, kiểm tra chặt chẽ hợp đồng, hồ sơ của nhà thầu thi công, yêu cầu các nhà thầu chỉ cho phép những người đủ điều kiện, đã được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa chất, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động được tham gia vào quá trình sửa chữa các máy móc, trang thiết bị tại khu vực có liên quan đến hóa chất.

Trong khi đó, trước những sự cố xảy ra tại Formosa Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã kịp thời phối hợp với lãnh đạo công ty, cử lực lượng tiếp cận hiện trường phối hợp cấp cứu người bị nạn, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Làm việc với lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an điều tra, xử lý. Công an Hà Tĩnh tiến hành tập trung điều tra, xác minh sâu kỹ, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong quá trình điều tra.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết thêm: Trong những năm vừa qua, cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để vừa đảm bảo ANTT, vừa phục vụ hiệu quả quá trình sản xuất, kinh doanh. Công an thị xã Kỳ Anh đã tham mưu giải quyết kịp thời các tình hình, vụ việc phức tạp xảy ra, giữ vững ổn định tình hình ANTT tại Formosa nói riêng và Khu kinh tế Vũng Áng nói chung. Qua đó, tạo tiền đề cho hoạt động, sản xuất kinh doanh, môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, để đảm bảo ANTT tại Formosa, giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công ty FHS đã ký Quy chế phối hợp số 210/QCPH/CAHT- FHS ngày 03/5/2013 và Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp về bảo đảm ANTT Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, tình hình ANTT tại dự án Formosa cơ bản ổn định, không để hình thành “điểm nóng”, góp phần quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của FHS.

Thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại dự án, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hơn đối với việc bảo đảm an toàn lao động, tăng cường công tác quản lý nhân viên công ty và lao động các nhà thầu; giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về môi trường trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh tại dự án Formosa. Các Phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an thị xã Kỳ Anh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FHS triển khai các mặt công tác bảo đảm ANTT tại dự án, tạo điều kiện tốt nhất cho FHS hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn