Tân trang "vùng kín", người phụ nữ trẻ suýt nguy hiểm tính mạng

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, làm đẹp là nhu cầu không thể thiếu với con người. Song điều quan trọng là làm đẹp thế nào để vừa hiệu quả vừa an toàn, tránh xảy ra những biến chứng đáng tiếc thì không phải ai cũng biết. Từ thực tế quá trình điều trị, các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận vô số các trường hợp trong tình trạng "dở khóc dở cười" vì biến chứng nặng nề do làm đẹp tại các cơ sở không đảm bảo. Điển hình là các biến chứng liên quan đến tiêm filler, botox, laser, lột da mặt, chăm sóc da mặt… sau khi bệnh nhân sử dụng dịch vụ tại các cơ sở làm đẹp không đủ uy tín, nhân viên không được đào tạo bài bản. Những ca tai biến sau thẩm mỹ cũng cảnh báo một "xu hướng" thẩm mỹ thiếu an toàn. Theo PGS Doanh, chương trình "Hẹn với thanh xuân" được bệnh viện tổ chức nhằm tư vấn miễn phí không chỉ cho chị em mà cả nam giới cách chăm sóc, điều trị da; xu hướng thẩm mỹ hiện nay, những cách làm đẹp an toàn để hạn chế các rủi ro cho sức khỏe và sắc đẹp.