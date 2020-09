Tạm giữ người đàn ông “chuốc” thuốc mê, cướp 5 chỉ vàng của khách đi cùng xe

Theo thông tin ghi nhận, vào khoàng 13h hôm qua (25/9), trên chuyến xe khách tuyến Cà Mau – Bến Tre, Nguyễn Hòa (59 tuổi, thường trú tại quận Bình Thủy, Cần Thơ) đã làm quen với một người phụ nữ, sau đó mời người này uống lon nước chứa thuốc mê.

Đợi đến khi nạn nhân đã mê man, Hòa bắt đầu lục tìm và lấy đi một sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng 5 chỉ.

Không may cho Hòa, tài xế xe khách và phụ xe phát hiện ra sự việc nên đã báo cho công an quận Cái Răng (Cần Thơ). Nhận được tin báo, công an đã ngay lập tức bắt giữ đối tượng Hòa.

Tại cơ quan công an, Hòa khai rằng vì không có tiền trả nợ nên đã nảy ra ý định pha thuốc mê vào nước uống để lấy tài sản của người đi cùng chuyến xe.

Để thực hiện hành vi, Hòa đã mua vé xe khách giường nằm các tuyến liên tỉnh và tìm các nạn nhân có đeo tài sản để trộm cắp.

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an quân Cái Răng tiếp tục điều tra, làm rõ.

