Tạm dừng tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Trưa 25/10, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết địa bàn tỉnh đang có mưa to do ảnh hưởng của bão số 8. Vì vậy, ban chỉ huy đã yêu cầu lực lượng cứu hộ thu xếp hiện trường để phòng chống bão, tạm thời không đưa người vào Rào Trăng 3 do nguy cơ sạt lở, lũ qua tràn sẽ cao.

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy bơm xịt lớp đất đá để tìm các nạn nhân. Ảnh: Đình Hồng.

"Trước 13h, toàn bộ lực lượng cứu hộ sẽ di chuyển về tại thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn, sẵn sàng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi", ông Định nói.

Theo Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng tìm kiếm bằng chó nghiệp vụ tạm thời ở lại TP Huế để cơ động lên tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi hơn. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng Đài khí tượng thủy văn cập nhật thông tin thời tiết từng giờ, nếu có nguy hiểm sẽ cảnh báo để rút lực lượng cứu hộ rời khỏi Rào Trăng 4.

...

Trước đó, chiều 24/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phát hiện thêm một thi thể công nhân nằm dưới lớp đất đá cạnh suối ở Rào Trăng 3. Đây là thi thể công nhân thứ 5 trong số 17 người mất tích sau vụ sạt lở.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa bằng đường thủy về bến đò ở xã Hương Bình, sau đó tiếp tục chuyển về Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế) để xác định danh tính trước khi bàn giao cho gia đình.

Tác giả: Điền Quang

Nguồn tin: zingnews.vn