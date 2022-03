Tài xế mất tích bí ẩn khi chở khách ra Hà Nội: Bị công an tạm giữ để điều tra vụ việc liên quan đến ma túy

Thông tin với Tiền Phong vào chiều 1/3, một lãnh đạo UBND xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận, tài xế H.X.T (SN 1975, trú tại xã Xuân Lam) đã liên lạc lại với gia đình. Hiện tài xế này đang trên đường trở về nhà.

Trước đó, gia đình ông T. trình báo cơ quan chức năng, tối 26/2, ông này nhận được cuộc gọi của hành khách trú ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thuê chở ra Hà Nội. Sau đó, ông T. lấy ô tô và rời khỏi nhà.

Đến sáng hôm sau (27/2), gia đình nhiều lần liên lạc với ông T. nhưng không được. Sự việc khiến gia đình lo lắng nên trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

"Lý do ông T. mất liên lạc là do chở vị khách từ Hương Sơn đi Hà Nội, nhưng trên người hành khách này có mang theo ma túy nên bị Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ để điều tra. Sau khi xem xét, ông T. không liên quan đến vụ án nên hiện đã được thả ra và đang trên đường trở về nhà", người thân ông T. trao đổi cùng PV VietnamNet.

Theo cán bộ Công an huyện Nghi Xuân, đơn vị cũng đã nắm sơ bộ lý do ông T. mất liên lạc.

"Qua nắm sơ bộ thì do vị khách đi trên xe có mang theo ma túy, nên bị Công an Quảng Ninh tạm giữ. Còn cụ thể sự việc thì liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ninh", một cán bộ Công an huyện Nghi Xuân nói.

Được biết, nhiều năm nay ông Tình làm nghề lái taxi gia đình và thường xuyên chở khách đi xa.

