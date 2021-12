Tài xế lái ô tô biển số Hà Nội "ngáo đá", đánh võng ở thành phố Hà Tĩnh

Tối ngày 1/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khống chế, bắt giữ đối tượng có biểu hiện loạn thần, ngáo đá gây mất ANTT - ATGT.

Đối tượng Nguyễn Hải Long bị bắt giữ kịp thời, đảm bảo sự an toàn cho nhân dân

"Hành vi của đối tượng này là cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của nhân dân. Các cán bộ Công an TP Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ đối tượng. Hiện Công an TP Hà Tĩnh đã bàn giao đối tượng, tài liệu, đồ vật liên quan cho Công an Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật", Thiếu tá Hùng cho biết thêm.

Trước đó, ngày 30/11/2021, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì phát hiện một chiếc ô tô màu đen nhãn hiệu Hyundai Accent mang BKS 30F - 683.37 điều khiển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người dân xung quanh.

Sau khi nhận được thông tin, nhận định tình hình có thể do đối tượng ngáo đá, tâm thần hoặc sử dụng chất kích gây ra, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo huy động lực lượng khẩn trương tổ chức ngăn chặn không để đối tượng gây nguy hiểm cho nhân dân.

Sau thời gian ngắn triển khai, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh đã tiếp cận khống chế phương tiện. Bị ngăn chặn, đối tượng điều khiển phương tiện đã bỏ chạy và trèo lên nhà dân.

...

Trong suốt quá trình trèo trên nhà dân, Long có biểu hiện ngáo đá

Quá trình bắt giữ, đối tượng trong trạng thái ngáo đá nặng, không kiểm soát được hành vi, liên tục có những hành động lời nói ảo tưởng, thường xuyên có các thái độ không chấp hành, chửi bới lực lượng chức năng.

Qua điều tra xác minh, đối tượng nói trên là Nguyễn Hải Long (SN 1990, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Long là đối tượng nghiện ngập, ngáo đá nặng và đã có tiền sự về chống người thi hành công vụ.

Về chiếc ô tô BKS 30F - 683.37 được xác định vào ngày 28/11, Long đột nhập vào nhà riêng của anh N. Đ. D. (SN 1984, trú tại Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) gây thương tích cho người bảo vệ, lấy chìa khóa rồi phá cổng bỏ chạy vào Hà Tĩnh.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông