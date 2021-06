Tài xế Hà Tĩnh soi đèn đường cho xe máy đi giữa trời tối

Your browser does not support the video tag.

Đang trên đường về nhà, phát hiện chiếc xe máy phía trước bị hỏng đèn pha, anh Hà đã soi đèn cho người phụ nữ vượt qua quãng đường tối, nhiều ổ gà an toàn.

Anh Quang Hà là lái xe cho một hãng taxi ở Hà Tĩnh. Khoảng 2h sáng 30/5, khi đi qua đoạn đường 19/5, giao với cây xăng Thạch Văn, huyện Thạch Hà, anh thấy một người phụ nữ chạy xe máy, chở đồ cồng kềnh đi phía trước.

"Khi đó, đèn xe chị rất tối, đèn đường lại không có, thế là tôi cứ âm thầm đi sau chị khoảng 6 km. Tôi không vội gì nên giúp được ai thì giúp. Chị ấy an toàn mà tôi cũng thấy vui", anh Hà kể lại với Zing.

Nam tài xế này cũng cho biết thêm lúc đầu, người phụ nữ lái xe máy thấy anh đi chậm phía sau thì tỏ ra lo lắng, dừng lại không dám đi tiếp. Khi đó, anh vội đi lên phía trước, giải thích mục đích của mình. Khi hiểu ra câu chuyện, lúc chia tay, người phụ nữ vẫy tay rồi cảm ơn anh.

Theo đó, nam tài xế bật đèn pha chỉ nhằm giúp đỡ người phụ nữ di chuyển an toàn. Khi có xe đi đối diện anh đều tắt đèn pha và luân phiên bật từ 3 tới 5 giây để chiếu sáng.

Nam tài xế soi đèn giúp người phụ nữ đi xe máy. Ảnh chụp màn hình.

Lái xe được 6 năm, mỗi khi thấy ai gặp khó khăn trên đường, nam tài xế thường dừng lại giúp đỡ.

Trước đó, anh Hà từng soi đèn đường giúp hai vợ chồng di chuyển an toàn trên đoạn đường nhiều ổ gà ở Hà Tĩnh.

Hay cách đây không lâu, anh đã đưa một gia đình gặp tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nam tài xế nói rằng anh chia sẻ câu chuyện này với mong muốn mọi người giúp đỡ nhau. Anh rất vui khi nhận được phản hồi tích cực từ dân mạng.

Câu chuyện của nam tài xế ôtô soi đèn cho xe máy giữa đêm tối khiến nhiều người nhớ lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

Trước đó, ngày 18/5, đang trên đường về nhà tới đoạn thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, anh Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1992) phát hiện phía trước có một cháu bé chạy ra đường.

Lo lắng cho sự an toàn của cháu, nam tài xế vội vàng dừng xe, đến trấn an rồi dắt cháu đứng vào lề đường. Sau đó, anh đi gõ cửa từng nhà dân xung quanh, tìm cha mẹ giúp cháu bé bị lạc.

