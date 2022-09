Tài xế "bóc mẽ" chiếc xe giả mạo biển số trên phố Hà Nội

Theo đoạn video trích xuất từ camera hành trình được đăng tải trên mạng xã hội, vào khoảng 6h59 ngày 5/9, một tài xế khi đang lưu thông trên đường Đê La Thành (Hà Nội) đã vô tình phát hiện chiếc xe Mazda 3 đi phía trước dùng biển giả mạo 30G-110.31. Tranh thủ lúc tắc đường, tài xế này đã xuống xe bóc phần băng dính trắng dán trên biển xe Mazda. Kết quả lộ ra biển số xe là 30G-110.81.

Your browser does not support the video tag.

Tài xế bóc băng dính của chiếc xe giả mạo biển số.

Toàn bộ hành động chỉ diễn ra trong khoảng 15 giây nhưng đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích. Dư luận ủng hộ hành động "bóc trần hành vi gian dối" của tài xế này.

Đáng nói, chiếc xe 30G-110.81 đã không ít lần bị người dân "bêu" lên mạng xã hội vì sử dụng biển mạo danh 30G-110.31 để lưu thông trên đường. Tuy nhiên, dường như chủ xe này vẫn cố tình vi phạm.

Chủ chiếc xe nhiều lần bị "bêu" về hành vi giả mạo biển số (Ảnh: Facebook).



Độc giả tên Trung Hiếu cho biết, nếu gặp tình trạng tương tự trên đường, anh cũng sẽ dừng xe để "bóc mẽ" những chiếc xe đi biển giả. "Thậm chí, nếu bị chủ xe đánh thì tôi sẽ lăn ra đường luôn để được bồi thường", anh Hiếu chia sẻ hài hước.

Một số độc giả nêu quan điểm, đối với trường hợp trên, xe che biển phải bị tạm giữ để kiểm tra các lỗi phạt nguội. Sau khi thanh toán đủ tiền phạt mới trả xe về.

...

Bạn đọc Khương Lee (Hải Dương) cho rằng, cơ quan chức năng cần phạt nguội chủ xe 30G-110.81 để làm gương cho những người khác, vì đã có hình ảnh chứng cứ rõ ràng.

Chia sẻ về vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 8 - thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết, các chủ xe đi trong phố để tránh camera phạt nguội sẽ sử dụng biện pháp che đậy biển số như trên.

Theo Thiếu tá Cường, các chủ xe cố tình làm mờ, không rõ biển số xe, sẽ bị xử phạt theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông), nhận định, việc dán băng dính để giả mạo biển số xe của người khác vẫn chưa quá phổ biến, các vụ việc mới chỉ được người dân phát hiện lẻ tẻ và đăng tải trên mạng xã hội. Theo ông Ninh, ngay cả khu vực trung tâm thành phố với lượng phương tiện lưu thông lớn cũng gần như chưa phát hiện các trường hợp tương tự.

Theo Luật sư Mạnh Xuân Sơn, Giám đốc Công ty luật Á Châu, Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng khi có các hành vi: - Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; - Gắn biển số không rõ chữ, số; - Gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; - Sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

Tác giả: Thế Hưng

Nguồn tin: Báo Dân Trí