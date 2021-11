Tai nạn liên hoàn tại chốt kiểm soát, một phụ nữ thiệt mạng

Vào khoảng 6h30 ngày 19/11, tại khu vực chân dốc cầu Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 phụ nữ thiệt mạng.

Tai nạn liên hoàn tại chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng sáng 19/11, một phụ nữ thiệt mạng



Tại hiện trường, xe ô tô đầu kéo mang BKS 15C-094.90 do ông Nguyễn Văn Định (SN 1979, trú tại thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, kéo theo rơ-moóc mang BKS 15R-025.00 chạy theo hướng Hải Phòng - Hạ Long đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 29LD-037.41 do anh Trịnh Xuân Quang (SN 1963, trú tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo này tiếp tục lao vào khu vực bãi đỗ, dừng nơi người dân làm thủ tục khai báo y tế vào địa bàn và tông vào 2 xe ô tô con mang BKS 15B-04276 và 14A-34599 khiến 1 phụ nữ đứng gần đó thiệt mạng.

...

Nguyên nhân ban đầu xác định là do lái xe đầu kéo mất lái, không làm chủ được phương tiện.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TX Quảng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông; tiến hành khám nghiệm và điều tra, xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Thế Nam

Nguồn tin: giadinh.net.vn