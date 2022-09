Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ xô xát ngay trên đường Nguyễn Văn Tiết gần ngã 3 Cây Liễu, Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến nhiều người quan tâm theo dõi.

Clip: Suýt va chạm xe, thanh niên xăm trổ hung hăng đánh 2 mẹ con, rồi nhận về kết cục 'tơi tả' (Nguồn: Tôi là dân Thuận An)

Đoạn clip được người đi đường chứng kiến và quay lại. Vào thời điểm xảy ra sự việc, thanh niên xăm trổ phóng xe máy chở theo một cô gái suýt va quẹt với xe của 2 mẹ con đi ngược chiều. Nhưng thay vì xem đây là sự cố không may, thanh niên xăm trổ lại đùng đùng tức giận xông đến chỗ hai mẹ con đang tấp xe vào lề đường. Người đàn ông rất bực tức, lên giọng mắng chửi rồi cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu người mẹ. Thậm chí còn thách đố: "Giờ tui cho chị chạy đó chị có chạy không?"

Hoảng sợ trước hành động "hổ báo" của thanh niên, 2 mẹ con không biết làm gì đành đứng yên chịu trận. Thấy tình huống bất bình, rất nhiều thanh niên khách đang ngồi trong quán gần đó đã ùa ra bảo vệ 2 mẹ con đi đường và dạy cho thanh niên xăm trổ một bài học nhớ đời. Kết cục gã xăm trổ "hổ báo" bị hạ gục bởi những đòn đánh của đám thanh niên.

Gã xăm trổ hung hăng nhận lại bài học nhớ đời. (Ảnh: Tôi là dân Thuận An)

Sự việc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đx thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy "hả hê" trước cái kết đáng đời của kẻ gây sự, ỉ thế bắt nạt phụ nữ. Bên cạnh đó cũng có không ít lời bình luận gửi lời cảm ơn đến hội "anh hùng" trong quán đã kịp thời ra tay cứu 2 mẹ con trước sự hung hăng của gã xăm trổ.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Cái kết vừa lòng, hả dạ tôi quá, cho chừa kiểu côn đồ ra đường bắt nạt ngườ yếu thế",

"Biết là nhiều cô chạy xe cũng ẩu lắm, nhưng đàn ong trai tráng thì nên nên nhịn đi",

"Đi hơn thua với phụ nữ, nản thanh niên",

"Nể cô gái ngồi trên xe tâm lí vững vàng gê. Từ cái lúc thằng này đánh chị kia tới cái lúc tên kia bị đánh vẫn ngồi yên không nhúc nhích tý nào",...

