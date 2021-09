Sự thật đằng sau câu chuyện 'bà ngoại rút ống thở của cháu gái mới sinh' gây xôn xao trên MXH

Tối 2/9, fanpage của nhóm thiện nguyện "Giang Kim Cúc và các Cộng sự" chia sẻ trực tiếp clip và thông tin liên quan việc một người bà ở TP.HCM tự ý rút ống thở của cháu ruột mới sinh vì hoàn cảnh khó khăn, không thể nuôi dưỡng cả mẹ bé và bé.

Trong video livestream, trưởng nhóm Mai táng 0 đồng Giang Kim Cúc vừa quay hình ảnh chiếc quan tài đựng thi thể cháu bé xấu số và nói: "Con tuy yếu nhưng vẫn còn nhịp tim, vẫn còn sống, vậy mà bà ngoại nỡ lòng nào rút ống thở".

Theo thông tin chia sẻ trong đoạn clip, mẹ của đứa trẻ sinh năm 1999 mập nên có thai không biết. Sau đẻ ra rớt bên ngoài rồi mang tới bệnh viện.

Nhóm Mai táng 0 đồng khi nghe tin đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ lo liệu hậu sự cho đứa trẻ kém may mắn.

Đoạn livestream được chia sẻ và thu hút sự chú ý. Rất nhiều người chỉ trích bà ngoại và người mẹ là "ác độc", "thiếu trách nhiệm". Nhưng bên cạnh đó, một số người cho rằng chưa nên vội kết tội người khác khi không rõ thực hư câu chuyện.

Tối 4/9, Giang Kim Cúc đã chính thức gửi lời xin lỗi vì những phát ngôn và cảm xúc nóng nảy của mình trong đêm xảy ra sự việc. Fanpage của nhóm cũng đã xóa đoạn livestream.

Chị Giang Kim Cúc khóc khi nói lời xin lỗi vì những phát ngôn và cảm xúc nóng nảy của mình trong đêm xảy ra sự việc.



Buổi tối hôm ấy, mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Chị Cúc chia sẻ rằng trong phúc chốc, chị đã quên mình là ai, quên rằng mình chỉ là một cô gái làm thiện nguyện, không phải mẹ ruột của con.

"Cúc đã có quá nhiều cảm xúc, vì lúc đó Cúc đứng ở góc nhìn của một người mẹ. Dù đã kiềm nén nhưng vẫn có những phát ngôn không đúng... Xin thầy, các đồng đội của Cúc và các nhà hảo tâm hãy tha lỗi cho Cúc lần này. Cúc xin lỗi luôn cả người nhà, vì chưa tìm hiểu sâu sắc hoàn cảnh đã vội vã nóng giận.

Hãy thương đồng đội của Cúc, hãy thương bé, tuyệt đối đừng cắt ghép hình ảnh làm đẩy cao dư luận trái chiều, khiến việc thiện nguyện không thành… Xin cộng đồng mạng hãy dừng lại, ngưng truy cứu, để con có thể ra đi một cách yên bình", trưởng nhóm Mai táng 0 đồng chia sẻ.

Giang Kim Cúc cùng các cộng sự trong nhóm Mai táng 0 đồng.

Bị tố chia sẻ tin sai sự thật

Tuy nhiên, ngày 7/9, một người phụ nữ có tài khoản Tiktok "Tinh thần thép" đã quay video tố Giang Kim Cúc bịa đặt, đăng tin sai sự thật vụ bà ngoại rút ống thở cháu gái mới sinh.

Người này tự nhận mình là người đã có mặt và chứng vụ việc bà ngoại rút ống thở cháu bé tại bệnh viện ngày hôm đó và khẳng định những thông tin mà Giang Kim Cúc nói trên livestream ngày 2/9 là hoàn toàn sai sự thật.

Cụ thể, chủ tài khoản này cho biết, vào chiều 2/9, khi nhận được thông tin về vụ việc một cháu bé tử vong tại bệnh viện nhưng không được đơn vị nào hỗ trợ mai táng, chị đã lập tức đến bệnh viện và liên hệ với nhóm Giang Kim Cúc nhờ hỗ trợ.

Từ lời kể của bảo vệ và nhân chứng lúc đó cho biết, sản phụ đã sinh bé trên đường đến bệnh viện. Nhưng đáng tiếc, lúc nhập viện, cơ thể bé tím tái, đã ngưng tim. Các bác sĩ đã tích cực, tập trung hồi sức cấp cứu cho cháu bé nhưng không được. Cho nên, các bác sĩ yêu cầu gia đình ký vào bản cam kết, cháu bé chết trên đường và bệnh viên đã cố gắng cấp cứu nhưng không cứu được.

Theo đúng quy trình thủ tục, phải có giấy báo tử của bệnh viện, bên Giang Kim Cúc mới có thể đưa bé đi hỏa táng. Tuy nhiên, lúc này bệnh viện vẫn chưa thể hoàn thành giấy báo tử.

"Bà ngoại không phải là người độc ác, cướp đi sinh mạng của bé gái vừa lọt lòng này. Giấy xác nhận của bệnh viện là ngưng tim, tím tái trước khi đến bệnh viện, và có thể gọi là tử vong ở bên ngoài bệnh viện", người phụ nữ khẳng định.

Cũng trong video này, người phụ nữ đã gửi lời cảm ơn đến nhóm tình nguyên Giang Kim Cúc vì đã nhận lời mai táng cháu bé. Chị mong muốn cộng đồng mạng ngưng chỉ trích người bà vì sự thật bé đã không có khả năng cứu chữa chứ không phải bà "tự ý rút óng thở cháu bé" vì cuộc sống khó khăn.

"Xin hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của bà ngoại lúc đó, đứa con gái cũng đang trong tình trạng nguy kịch, đứa cháu ngoại thì bị như vậy, thì xin hãy hiểu cho ngoại", người phụ nữ này chia sẻ.

Về phía gia đình cháu bé không may qua đời, được biết nhóm "Giang Kim Cúc và các Cộng sự" đã gọi điện xin lỗi và xóa video livestream. Gia đình cũng xác nhận sự việc hoàn toàn đúng với những gì mà nữ chủ nhân tài khoản Tiktok "Tinh thần thép" - người cũng có mặt tại hiện trường hôm vụ việc xảy ra - đã chia sẻ.

