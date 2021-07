"Sốt đất" hạ nhiệt, Vinhomes vẫn lãi lớn trong quý II

Ông Phạm Nhật Vượng hiện là Thành viên HĐQT Vinhomes (Ảnh: Forbes).

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 cho thấy mức tăng mạnh của kết quả kinh doanh trong bối cảnh "sốt" bất động sản giai đoạn vừa qua có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một khảo sát cuối quý II cho thấy, chỉ số quan tâm đến bất động sản giảm từ 2% đến 38%, trong đó mức độ quan tâm thông tin quy hoạch giảm 50%. Sự "hạ nhiệt" này diễn ra sau khi lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chỉ đạo xử lý việc lợi dụng thông tin "thổi" giá đất; Bộ Xây dựng ra văn bản chỉ đạo xử lý kinh doanh bất động sản không đúng quy định và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ra văn bản rà soát sốt đất.

Tuy vậy, so với cùng kỳ năm 2020 thì mức độ quan tâm tới thị trường bất động sản vẫn cao hơn đáng kể. Cụ thể, về nguồn cung, so với năm 2020, lượt tin đăng năm 2021 tăng 8%, dự án mới đăng tin tăng 66 dự án. Về nguồn cầu, so với năm 2020, lượt hỏi mua năm 2021 tăng 54%.

Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận riêng trong quý II của Vinhomes đạt 28.725 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm tới 26.018 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính còn thể hiện Vinhomes còn 546,8 tỷ đồng doanh thu ngắn hạn chưa thực hiện và 1.422 tỷ đồng doanh thu dài hạn chưa thực hiện.

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 13.251 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 10.232 tỷ đồng, tăng lần lượt 190% và 198% (tức xấp xỉ gấp 3 lần) so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 3.111 đồng.

Vinhomes cũng là doanh nghiệp đầu tiên báo lãi trên 10.000 tỷ đồng cho đến hiện tại.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của "ông lớn" bất động sản này đạt 41.712 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ở mức 20.336 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15.781 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ đạt 15.629 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6, Vinhomes có 210.000 tỷ đồng tổng tài sản; vốn chủ sở hữu đạt 99.170 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2020.

Cơ cấu doanh thu của Vinhomes (Ảnh chụp màn hình BCTC).

Vinhomes cho biết, trong kỳ, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm gia tăng chất lượng tương tác với khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh giãn cách xã hội. Trong đó, sự kiện mở bán dự án The Metrolines nằm trong đại đô thị Vinhomes Smart City đã thu hút 16.000 người xem thông qua hình thức livestream trực tuyến.

Cũng trong quý vừa rồi, Vinhomes đã triển khai nhiều chương trình sôi động nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh bán hàng. Trung tuần tháng 4, đại hội tuyển dụng được tổ chức trong 2 ngày tại Hà Nội và TPHCM đã giúp chiêu mộ thêm một lực lượng nhân sự mới cho 120 đại lý phân phối các sản phẩm Vinhomes.

Tại Vinhomes, bà Nguyễn Diệu Linh đang đóng vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi ông Phạm Nhật Vượng lùi về vị trí Thành viên HĐQT.

Cổ phiếu VHM của Vinhomes sáng nay tăng 0,9% lên 107.500 đồng/cổ phiếu và đóng góp 0,9 điểm trong mức tăng 11,94 điểm của VN-Index.

