Sốc: Quả phạt đền "ma" khiến trọng tài bị phạt 15 tháng tù

Theo The Sun, trọng tài Srdjan Obradovic vừa bị kết án 15 tháng tù và cấm tham gia bóng đá trong 10 năm vì tội lạm dụng chức vụ. Cụ thể, Srdjan được cho là đã ưu ái cho Spartak Subotica trong trận đấu với Radnicki Nis ở giải Vô địch quốc gia của Serbia vào tháng 5/2018.

Kết thúc trận đấu này, Spartak Subotica đã giành chiến thắng 2-0 và cả hai bàn thắng đều được thực hiện từ chấm phạt đền.

Điều đáng nói là trong hai quả phạt đền này, có một tình huống là hoàn toàn không có xảy ra tranh chấp gì cả nhưng trọng tài Obradovic vẫn thổi phạt đền.

Sau trận, trọng tài Obradovic phải nhận "cơn sóng" chỉ trích từ giới truyền thông và người hâm mộ Serbia. Báo chí Serbia đã công kích dữ dội tình huống này và gọi đó là "sai lầm thái quá" hoặc "quả phạt đền tưởng tượng".

Thời điểm đó, cảnh sát đã vào cuộc và phát hiện nhiều chứng cứ đáng ngờ liên quan đến vấn nạn dàn xếp kết quả trận đấu.

Tuy nhiên, phải đến hơn 2 năm sau, trọng tài Obradovic mới phải trả giá cho những quyết định "mờ ám" của mình.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: Báo Giao Thông