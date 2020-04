Sợ bạn nhậu say đi tìm, phát hiện xâm hại con gái

Ngày 28/4, Công an xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Tây Ninh tiếp nhận tố cáo từ gia đình của cháu T. (ngụ ở địa phương) về việc bị Võ Văn Hãnh (SN 1969, ngụ ấp Tây Hạ, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu) có hành vi sờ soạng những nơi nhạy cảm của cháu ở phía sau nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an tiến hành xác minh thu thập chứng cứ và bắt khẩn cấp đối tượng. Tại cơ quan điều tra, Hãnh thừa nhận hành vi giao cấu của mình đối với cháu T.

Được biết Hãnh đã ly hôn vợ và đang sinh sống như vợ chồng với 1 người phụ nữ sống gần gia đình cháu T, nên hai nhà là hàng xóm.

Khi rảnh rỗi không đi làm thuê, Hãnh thường hay qua nhà gia đình cháu T. nhậu với ba cháu. Ngày 27/4, khi đang nhậu thì gia đình cháu T. không biết Hãnh đi đâu, sợ Hãnh say rượu té không về nhà được nên cùng nhau đi tìm, phát hiện Hãnh đang có hành vi giao cấu với cháu T. ở phía sau nhà.

Võ Văn Hãnh

Ngoài ra, Hãnh còn thừa nhận nhiều lần kêu cháu T. đến gần rồi sờ những nơi nhạy cảm của cháu mỗi khi uống rượu.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp bé gái bị chính bạn nhậu của bố hại đời. Hồi tháng 5/2019, công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Lộc Văn Kháy (24 tuổi, trú xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An) để làm rõ hành vi Giao cấu với trẻ em.

Vào tối 22/5, anh Nam (trú bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) rủ Kháy đến nhà uống rượu. Sau khi nhậu xong chuẩn bị ra về thì Kháy nhìn thấy Mai (15 tuổi, là con gái anh Nam, đã đổi tên) đang nằm ngủ nên nảy sinh thú tính.

Kháy đã đánh thức Mai dậy, sau đó dụ dỗ đưa ra bãi đất trống sau nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc ngay sau đó bị gia đình cháu phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: Báo Đất Việt