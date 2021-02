Sếp thưởng tết cho nhân viên theo phong cách độc nhất vô nhị

Theo lẽ thường tình, số tiền thưởng mà người công nhận nhận được cuối năm là do chế độ và quyết định từ phía lãnh đạo công ty. Song, mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền nhau đoạn clip nhân viên “tự đếm tiền thưởng” khiến nhiều người cảm thấy thú vị và tò mò.

Được biết, công ty ở thành phố Trường Viễn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và tiền thưởng của mỗi công nhân là do chính họ quyết định thông qua cuộc thi “đếm tiền”.

Theo đó, vào cuộc họp ngày 8/2 vừa qua, công ty đã mang tới 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỷ đồng) và yêu cầu các nhân viên đếm tiền trong 15 phút. Sau khoảng thời gian quy định nhân viên đếm được bao nhiêu tiền thì đó sẽ là khoản thưởng cuối năm của họ. Trong trường hợp đếm sai, người đó sẽ bị trừ đi 10 tờ, tối đa là 100.000 nhân dân tệ (khoảng 375 triệu đồng).

Một người nhân viên của công ty còn cho biết thêm, trước đó họ đã được nhận một khoản tiền thưởng cố định là 600 tệ (khoảng 2,1 triệu đồng).

Đọan clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Một số cư dân mạng đã tỏ ý muốn ứng cử vào công ty này làm việc ngay sau khi kết thúc kì nghỉ Tết.

