Sau tiếng nổ lớn, nam thiếu niên tử vong tại nhà

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng ngày 23/1, tại gia đình một nam thiếu niên tên P. (16 tuổi, trú tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) xảy ra tiếng nổ lớn từ tầng 2 của gia đình. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người trong chạy đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện P. đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài P. ở trên tầng 2, thì còn 2 em nhỏ của P. dưới tầng 1. May mắn, 2 em của nạn nhân không bị thương.

Ngay sau đó, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Yên Phương cùng Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Đinh Văn Khính, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phương xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện Công an tỉnh Nam Định đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, xem là do thuốc pháo hay thuốc mìn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

