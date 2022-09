Sau một giờ gây án, đối tượng vào nhà dân trộm tài sản bị bắt giữ

Ngày 3/9, nguồn tin từ Công an xã Quang Diệm, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn hoàn thiện hồ sơ để truy tố đối tượng B.H.T. (34 tuổi, trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản".

Đối tượng B.H.T. tại cơ quan công an.



Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, bà L.T.X. (trú tại thôn Đông Phố, xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đến Công an xã Quang Diệm trình báo về việc gia đình vừa bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một chiếc điện thoại và hơn 11 triệu đồng tiền mặt.

Nhận được thông tin, lực lượng công an xã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh truy vết.

... Tang vật vụ án.



Sau khi khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an xã Quang Diệm phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn và Công an xã Sơn Giang đã điều tra làm rõ và xác định B.H.T. chính là đối tượng thực hiện việc trộm cắp nêu trên.

Tại cơ quan công an, B.H.T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết