Sát nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn: Trách nhiệm trại giam T-974?

Chiều 31/5, phạm nhân Triệu Quân Sự đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo và bỏ trốn khỏi Trại giam T-974. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, trại giam đã huy động lực lượng truy tìm và thông báo công an địa phương để phối hợp bắt giữ. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, huy động tối đa các lực lượng truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự; đồng thời, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chốt chặn các tuyến đường, tuần tra, rà soát, kết hợp tuyên truyền người dân trên địa bàn đề cao cảnh giác. Chiều 1/6/2022, đối tượng Triệu Quân Sự đã bị bắt giữ tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động và nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ.