Sang đường bất cẩn, 2 người đi xe máy bị tông văng xuống đường

Nguồn clip: Mạng xã hội giao thông

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe máy khiến người xem không khỏi rùng mình.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một nam thanh niên đang băng qua đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải tông trực diện. Cú tông mạnh khiến cả 2 văng xuống đường. Nam thanh niên ngồi sau tử vong ngay sau đó, người phụ nữ đập vào lan can rồi lăn xuống mương, bị thương nặng.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra tại đường tránh ở Phủ Lý, Hà Nam. Toàn bộ khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera giám sát ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng.

"Xe máy đi thế này là sai rồi", "Xe máy sang đường không quan sát thế này thì sao bác tài xử lý kịp", "Chia buồn cùng gia đình nạn nhân"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

