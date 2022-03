Salah và ĐT Ai Cập mất vé dự World Cup vì một trò hề

Trận đấu Senegal vs Ai Cập tại lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Phi đã phải cần tới loạt sút luân lưu mới có thể xác định được đội bóng giành vé dự VCK World Cup 2022. Và đó là ĐT Senegal của Sadio Mane. Bàn thắng duy nhất của trận lượt về được ghi do công của Boulaye Dia ở phút thứ 3. Do trận lượt đi cũng có kết quả là 1-0 nên 2 đội phải đá luân luân lưu.

Khác với ở trận chung kết CAN 2022, Salah là người thực hiện cú đá đầu tiên trên chấm 11m cho Ai Cập, song anh đã sút bóng lên khán đài. Hai thủ môn Menday và El Shenawy mỗi người cản phá một quả.

Trong khi đó, Sadio Mane là người đã thực hiện cú sút quyết định giúp Senegal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Mane và các đồng đội đoạt vé đến Qatar vào cuối năm nay. Ngược lại, Salah đành phải ngậm ngùi lỡ hẹn với VCK World Cup 2022.

Tuy nhiên, chiến thắng của ĐT Senegal lại gây ra nhiều tranh cãi vì chính các CĐV của họ. Những hình ảnh cho thấy khi các cầu thủ Ai Cập bước lên chấm đá phạt 11m, rất nhiều những chiếc laser chiếu vào mặt của họ.

...

Rõ ràng việc bị CĐV đối phương chiếu laser vào mặt ảnh hưởng một phần đến khả năng quan sát của các cầu thủ Ai Cập, họ cũng tỏ ra ức chế khi phải thi đấu trong tâm lý không được thoải mái nhất. Đó là lý do mà 3 trong số 4 cầu thủ đá luân lưu của Ai Cập không thực hiện thành công.

Mohamed Salah nhận nhiệm vụ đá quả luân lưu đầu tiên của Ai Cập. Trước khi thực hiện cú sút, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã bị CĐV chủ nhà quấy rối bằng việc chiếu laser khắp mặt. Salah đã nhắm mắt để giảm sức ép, nhưng ở khoảnh khắc quyết định, anh lại đưa bóng đi vọt xà.

Thực tế là trong cả trận đấu, CĐV của Senegal đã liên tục chiếu đèn laser vào các cầu thủ đội khách. Không chỉ có các cầu thủ tuyến trên, thủ môn El Shenawy cũng bị "tra tấn" bằng đèn laser trong suốt 120 phút của trận đấu. Mỗi khi chủ nhà Senegal có đợt tấn công hoặc thực hiện pha bóng cố định, El Shenawy đều sẽ trở thành tâm điểm của những ánh đèn.

Sau trận đấu trên sân Me Abdoulaye Wade, CĐV chủ nhà tràn xuống để ăn mừng vé dự World Cup. Trong khi đó, Salah được đội ngũ an ninh hỗ trợ để xuống đường hầm một cách nhanh nhất trong bối cảnh các CĐV của Senegal liên tục ném chai nước về phía anh.

Trước đó ở trận lượt đi, các CĐV của Ai Cập cũng có hành động tương tự khi liên tục chiếu tia laser vào các cầu thủ Senegal. FIFA đã có những lời kêu gọi cấm bút laser trên các sân vận động nhưng có vẻ như chưa đủ sức răn đe.

Tác giả: Đăng Nguyên

Nguồn tin: nguoiduatin.vn