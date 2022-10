Sai lầm khi vắt chanh vào tô phở để tăng hương vị

Phở được xem là đại diện tiêu biểu của văn hóa ẩm thực Việt Nam bởi truyền thống lâu đời với rất nhiều quán phở danh tiếng từ Bắc chí Nam như phở Thìn, phở Lý Quốc Sư, phở Bát Đàn,…

Ngày nay, phở đã trở thành một thương hiệu ẩm thực vang danh thế giới, chứa đựng tâm hồn và những tinh túy đặc sắc nhất trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Nhà văn Thạch Lam từng viết trong cuốn Hà Nội băm sáu phố phường: “Phở ngon phải là phở cổ điển, nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai. Chanh ớt với hành tây đủ cả, rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ”.

Phở là đại diện tiêu biểu của văn hóa ẩm thực Việt Nam bởi truyền thống lâu đời



Đồng ý rằng, món ăn có thể không hoàn hảo nếu thiếu đi vài giọt chanh. Quả thật, vắt chanh vào thức ăn sẽ làm tăng thêm hương vị lên rất nhiều, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng việc thêm vitamin C vào thức ăn nóng sẽ làm mất hết vitamin C trong chanh.

Chuyên gia Juhi Kapoor, chuyên gia dinh dưỡng toàn diện, nhà giáo dục lối sống nổi tiếng của Ấn Độ đã khuyên nên tránh vắt chanh vào thức ăn nóng.

Sử dụng chanh trong thói quen nấu ăn hằng ngày thực sự quan trọng vì chanh chứa nhiều vitamin C, một chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần hằng ngày.

Đó là chất dinh dưỡng chống oxy hóa thiết yếu - giúp cải thiện khả năng miễn dịch, hấp thụ sắt, sức khỏe của xương, da, tóc và mắt.

Cơ thể không dự trữ hoặc sản xuất vitamin C, vì vậy lượng vitamin C nạp vào cơ thể hằng ngày thực sự quan trọng để có sức khỏe tốt và tăng cường tuổi thọ, cô Kapoor viết trên Instagram.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt độ cao và dễ bị phá hủy bởi nhiệt. Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nên vắt chanh vào thức ăn vẫn còn nóng, hoặc vẫn đang nấu trên bếp. Vô tình thói quen này làm phá hủy vitamin C từ chanh và bạn không nhận được đầy đủ lợi ích.

Vì vậy, hãy đợi thức ăn nguội một chút rồi mới vắt chanh vào, chuyên gia Kapoor khuyên.

Vắt chanh vào phở là cách làm dậy mùi thơm cũng như hương vị đặc biệt của phở



Cũng chung ý kiến, giáo sư tiến sĩ Savinder Kaur, Phó trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học Lovely Professional University (Ấn Độ), cho biết: Chanh, là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp hấp thụ sắt khi được thêm vào chế độ ăn uống. Nhưng, vitamin C hay axit ascorbic là một loại vitamin nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng.

Nó có thể bị phân hủy ở nhiệt độ chỉ 30°C và mức độ phân hủy là cao nhất ở nhiệt độ 85 - 95°C, tùy vào thời gian tiếp xúc, tiến sĩ Kaur giải thích.

Vì vậy, vắt chanh vào thức ăn nóng có thể phá hủy vitamin và hoạt động enzym của nó, tiến sĩ Kaur nói.

