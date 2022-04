Rúng động: Chồng ép vợ cùng nhảy lầu quyên sinh, nguyên nhân được cho là dịch bệnh phong tỏa, nợ nần chồng chất

Mới đây, vào ngày 2/4, một đoạn clip quay cảnh người đàn ông ép một người phụ nữ cùng nhảy từ tầng 5 của một khu chung cư đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Được biết, thảm kịch xảy ra trong một khu chung cư bị phong tỏa nằm trên đường Nguyệt Nha Hà, thuộc quận Hà Bắc (Thiên Tân, Trung Quốc). Nạn nhân chính là một cặp vợ chồng trẻ.

Người quay lại đoạn clip đã gửi vào nhóm chat chung của các hộ dân sống trong khu chung cư. Vì dịch bệnh hoành hành nên người chồng đã thiếu nợ hơn 200.000 NDT (gần 720 triệu VND), sau đó nghĩ không thông nên đã đòi sống đòi chết kéo theo vợ cùng nhảy lầu kết thúc cuộc đời.

Từ đoạn clip có thể nhìn thấy, người chồng ôm vợ ra đến cửa sổ trên tầng 5. Qua một hồi giằng co, cả hai đã cùng ngã xuống và nằm im bất động. Một vài người đã chạy đến cứu giúp.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cả khu dân cư nơi phát sinh vụ việc đều hoang mang trước sự việc này.

