Rủ U40 đến nhà nghỉ tâm sự vì giống người đã...lừa mình

Đối tượng đó là Huỳnh Phương Linh (30 tuổi, ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp).

Cuối năm 2020, Linh buồn chuyện tìm cảm nên mua dao về với ý định tự vẫn. Trước khi thực hiện ý định này, anh ta đi uống cà phê. Tại đây, Linh làm quen với một người phụ nữ 35 tuổi.

Sau khi nói chuyện, Linh rủ người này đến nhà nghỉ tâm sự. Tại đây, Linh bất ngờ lấy dao đâm nạn nhân rồi tự vẫn. Chủ nhà nghỉ phát hiện và đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng. Linh cũng được điều trị hồi phục và bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam.

Linh tại cơ quan điều tra

Tại trụ sở công an, bị can cho rằng nạn nhân giống người phụ nữ lợi dụng chuyện tình cảm để lừa tiền. Do đó, Linh đã nảy sinh ý định rủ nạn nhân đến nhà nghỉ tâm sự, sau đó gây án giết người.

Thời gian qua có không ít phụ nữ vào nhà nghỉ với bạn mới quen rồi bị hãm hại, lừa tài sản.

Ngày 25/1/2021, công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra truy xét 3 vụ trộm đều xảy ra trong nhà nghỉ trên địa bàn huyện.

Cả 3 nạn nhân trình báo đều vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ và bị mất trộm. Cụ thể vào ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Kim T. (36 tuổi; ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) quen một người đàn ông lạ mặt khoảng 40 tuổi và hẹn vào nhà nghỉ ở Mỹ Đức Đông (huyện Cái Bè) tâm sự.

Tại đây, lợi dụng lúc chị T. trong phòng tắm, người đàn ông đã lấy trộm 1 điện thoại di động và xe máy của chị T. rồi tẩu thoát.

Cách đó ít ngày, ngày 13/1, chị Trần Thị Hồng G. (ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bán vé số dạo ở xã An Thái Trung (huyện Cái Bè) thì gặp người đàn ông lạ mặt dừng xe máy hỏi mua 6 tờ vé số, sau đó rủ chị G. vào nhà nghỉ ở xã An Thái Trung thuê phòng.

Lợi dụng lúc chị G. vào nhà vệ sinh, người này đã lấy trộm 48 tờ vé số, 800.000 đồng và 1 điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 8/12/2020, chị N.T.H. (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè) cũng bị trộm 3 triệu đồng, 7 tờ vé số trúng giải 100.000 đồng, 1 xe máy, 1 điện thoại di động khi vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ.

