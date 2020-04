Ronaldo vượt Messi để trở thành cầu thủ hay nhất mọi thời đại

Trong thời gian các giải đấu tạm hoãn vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Marca tổ chức một cuộc bầu chọn cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Trải qua 4 vòng, Cristiano Ronaldo đánh bại Lionel Messi ở chung kết để giành ngôi vị quán quân.

Siêu sao người Bồ Đào Nha có 246.000 phiếu bầu, tương ứng 54%. Trong khi đó, tiền đạo Barcelona chiếm 46% với 209.000 phiếu bầu. Ban đầu, Messi vươn lên dẫn trước với 60% số phiếu bầu. Song, ở giai đoạn nước rút, các độc giả của Marca đã giúp Ronaldo giành phần thắng.

Ronaldo vượt qua 4 đối thủ để giành chiến thắng cuộc bầu chọn của Marca. Ảnh: Marca.

Ở vòng đầu tiên, chân sút của Juventus đánh bại huyền thoại Paolo Maldini với tỷ số áp đảo (73% so với 27%). Anh tiếp tục vượt qua Zinedine Zidane (56% so với 44%). Sau đó, Ronaldo giành chiến thắng trước Diego Maradona (59% so với 41%) để tiến vào chung kết.

Trong khi đó, siêu sao người Argentina cũng vượt qua những huyền thoại như Ferebc Puskas, Alfredo Di Stefano và Ronaldo De Lima để vào tới vòng đấu cuối. Ở trận tranh hạng ba, Ronaldo "béo" giành chiến thắng trước Maradona với cách biệt sít sao (51% so với 49%).

Lúc này, CR7 đang cùng gia đình tự cách ly tại quê nhà Madeira, Bồ Đào Nha khi Serie A tuyên bố hoãn vô thời hạn. Cựu tiền đạo Real Madrid vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giữ vóc dáng và phong độ.

Tại Barca, Messi cùng đồng đội vừa đồng ý giảm 70% lương trong thời gian La Liga hoãn thi đấu để hỗ trợ tài chính cho CLB. Tiền đạo người Argentina đưa ra tuyên bố này trên mạng xã hội, đồng thời cho thấy sự không hài lòng với những động thái của ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou.

