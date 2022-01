Rầm rộ clip Mỹ Tâm đưa Mai Tài Phến về Đà Nẵng ra mắt gia đình?

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến là một trong những cặp đôi thường được dân mạng "đẩy thuyền" kịch liệt. Dù ít khi nhắc đến nhau, song cặp đôi vẫn thường xuyên lộ loạt hint hẹn hò chất lượng cao.

Mới đây nhất, mạng xã hội rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh được cho là Mỹ Tâm "mang rể về cho mẹ" nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể một netizen trong lúc đi đường đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc "họa mi tóc nâu" xuất hiện trước cổng nhà riêng ở Đà Nẵng. Có lẽ sau chuỗi ngày hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ quay trở về quê để đón Tết cùng gia đình, người thân.

Mỹ Tâm xuất hiện tại nhà riêng ở Đà Nẵng

Đáng chú ý, dân mạng còn bắt gặp cô nàng đi cùng với một nam thanh niên có mái tóc bồng bềnh, người này đi xe gắn máy, sau đó dựng xe trước cổng rồi tiến vào bên trong với Mỹ Tâm.

Nam thanh niên lạ đi cùng cô nàng

Dù đeo khẩu trang kín mặt, song với chiều cao, thân hình vượt trội, netizen đã gọi tên Mai Tài Phến. Nguyên dân là bởi thời gian trước đây, cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên dính tin đồn hẹn hò, đặc biệt là sau khi hợp tác trong MV hay sản phẩm điện ảnh.

... Sau đó bước vào bên trong nhà, nhân vật này được netizen cho là Mai Tài Phến khi sở hữu ngoại hình cùng mái tóc khá giống với nam diễn viên Em gái mưa

Người đăng tải đoạn clip còn chia sẻ thêm dòng chú thích càng khiến dân tình thêm phần phấn khích: "Chị Mỹ Tâm mang rể về cho mẹ nè. Đừng chối nữa chị".

Được biết Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong MV Đừng hỏi em và phim Chị trợ lý của anh. Sau đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn song hành trong các show diễn ở tỉnh xa.

Suốt quãng thời gian hợp tác cũng như làm việc cùng nhau, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên có những cử chỉ cực thân mật, tình cảm khiến một thời gian khán giả lẫn giới truyền thông thường xuyên "bắt" cả hai phải công khai chuyện hẹn hò. Thế nhưng cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không phủ nhận cũng không khẳng định càng khiến dân tình thêm phần tò mò.

Hiện chính chủ vẫn chưa lên tiếng rằng liệu đây có phải là Mai Tài Phến hay không, tuy nhiên đoạn clip vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn