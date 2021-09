Quỹ từ thiện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang hoạt động ra sao?

Vingroup làm từ thiện và công tác xã hội ra sao?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên vừa được Tập đoàn Vingroup công bố, trong nửa đầu năm nay, tập đoàn này tiếp tục chi 535,7 tỷ đồng cho Quỹ Thiện Tâm với "mục đích từ thiện". Chi phí từ thiện phát sinh trong kỳ là 68,5 tỷ đồng.

Cùng kỳ năm 2020, Vingroup từng chi tới 2.117,8 tỷ đồng cho mục đích từ thiện thông qua Quỹ Thiện Tâm. Chi phí từ thiện phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2020 là 738 tỷ đồng.



Trước đó, trong năm 2020, Vingroup cho biết Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn này đã xây dựng 2.700 căn nhà tình thương, nhà vượt lũ; 35 trường học và nhà ở bán trú cho học sinh tại các xã vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, có 70 trạm phát thanh theo công nghệ mới đã được Quỹ Thiện Tâm lắp đặt tại 15 tỉnh, thành nhằm tăng cường tuyên truyền thông tin cần thiết tại khu vực vùng cao, biên giới; Vingroup cũng đã xây dựng 36 bể bơi để dạy phòng chống đuối nước.

Đồng thời, có 2.200 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa các căn bệnh hiểm nghèo từ chương trình tài trợ y tế của Quỹ Thiện Tâm; 333.000 người nghèo được khám sàng lọc, tầm soát bệnh, cấp thuốc và chữa bệnh miễn phí…

Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích tại tỉnh Bắc Ninh do Quỹ Thiện Tâm thành lập và bảo trợ là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục hơn 200 trẻ mồ côi và cụ già đơn thân không nơi nương tựa.

Báo cáo thường niên năm 2020 của Vingroup cũng thể hiện, năm 2020, ông Phạm Nhật Vượng đã đóng góp 77 triệu USD thông qua Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup để tài trợ cho các chương trình thiện nguyện trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục đến y tế, trong đó 55 triệu USD được sử dụng vào hoạt động cứu trợ, phòng chống Covid-19 và được Forbes vinh danh trong danh sách "Anh hùng thiện nguyện châu Á".

Mảng sản xuất tiếp tục thua lỗ

...

Báo cáo tài chính của Vingroup cũng thể hiện, trong nửa đầu năm nay, tổng doanh thu của Vingroup tăng mạnh so với cùng kỳ, tăng 56% so với cùng kỳ lên 60.786 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm 36.749 tỷ đồng, tăng 57% so cùng kỳ.

Vingroup định hướng trở thành tập đoàn công nghiệp - công nghệ (Ảnh minh họa: Forbes/Vingroup).



Doanh thu bán hàng từ hoạt động sản xuất và các hoạt động liên quan mang về 3.383 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ cung cấp dịch vụ bệnh viện và giáo dục lần lượt đạt 1.310 tỷ đồng và 1.270 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán từ hoạt động sản xuất và các hoạt động liên quan (bao gồm VinFast, VinSmart) tăng mạnh từ 9.282 tỷ đồng của cùng kỳ lên 15.948 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Tính ra, doanh thu hoạt động sản xuất của Vingroup mới chỉ bù đắp khoảng 1/5 chi phí vốn.

Giá vốn mảng bệnh viện và giáo dục cũng ở mức cao, lần lượt là 1.395 tỷ đồng và 1.052 tỷ đồng, dù mang lại lợi nhuận sau biên lợi nhuận không lớn.

Vingroup cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho tập đoàn này là 20% lợi nhuận chịu thuế, ngoại trừ Vinmec và Vinschool (đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa) áp dụng mức thuế suất TNDN ưu đãi là 10%.

Công ty VinFast, Vinsmart và một số công ty con hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN với thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm đầu tiên kể từ khi có doanh thu, được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế (hoặc từ năm thứ 4 kể từ khi có doanh thu nếu dự án không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu), và được giảm 50% thuế TNDN cho 9 năm tiếp theo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số liệu tại BCTC bán niên cho thấy, chi phí thuế trong kỳ của Vingroup là 4.931 tỷ đồng, tăng so với con số 4.720 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi khấu trừ các loại chi phí, lãi sau thuế nửa đầu năm của Vingroup đạt 1.469 tỷ đồng, tăng so với con số 1.401 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 3.544 tỷ đồng còn lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 2.075 tỷ đồng.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân Trí