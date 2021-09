Quốc lộ 1A ở Hà Tĩnh có điểm ngập sâu gần 1m, xe cộ không thể đi qua

Có điểm nước ngập sâu gần 1m.



Sáng 14/9, trên địa bàn TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập úng một số khu vực nhà dân và tuyến đường.

Đặc biệt, tại khu vực phường Hưng Trí (TX. Kỳ Anh), tuyến Quốc lộ 1A bị chia cắt cục bộ vì ngập sâu trong nước. Đoạn đường ngập dài khoảng 100m, có điểm sâu gần 1m.

Cơ quan chức năng lập rào chắn cảnh báo, ngăn không cho các phương tiện đi qua vì nước ngập sâu.



Do đường ngập sâu, nguy hiểm nên lực lượng chức năng đã lập tức ra chốt chặn 2 đầu tại vị trí ngập để cảnh báo và không cho các phương tiện giao thông đi qua. Lực lượng chức năng đồng thời cũng hướng dẫn cho các phương tiện đi đường khác để tránh vị trí ngập lụt.

Mưa lớn kéo dài không chỉ gây ngập lụt đường mà một số khu vực nhà dân ở phường Hưng Trí cũng đã bị nước ngập vào nhà sâu 40-50cm. Một số tuyến đường dân cư bị ngập sâu gây khó khăn cho việc người dân đi lại.

... Tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hưng Trí (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị chia cắt cục bộ vì ngập trong nước.



Theo Trạm Khí tượng Hải văn môi trường Hoành Sơn (TX. Kỳ Anh), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên thị xã Kỳ Anh có mưa to, đến rất to. Lượng mưa đo được từ 7h - 9h sáng nay (14/9) tại thị xã Kỳ Anh là gần 100mm.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, tại thị xã Kỳ Anh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp.

Dự kiến trong những giờ tới tại TX. Kỳ Anh tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.



Thị xã Kỳ Anh hiện đã chỉ đạo các xã, phường tập trung bám sát diễn biến thời tiết, đặc biệt là tại các vùng trũng thấp như Kỳ Thịnh, Kỳ Ninh... để có phương án hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc hoặc sơ tán trong trường hợp cần thiết.

Một số tuyến đường dân cư, nhà dân cũng bị ngập trong nước.



Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn