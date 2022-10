Quen bạn trai qua mạng, cô gái bị bán vào quán karaoke với giá 8 triệu đồng

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nông Đức Mạnh (17 tuổi, ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) về tội Mua bán người.

Bị can Nông Đức Mạnh.



Cơ quan chức năng xác định, ngày 10/9, gia đình bà T. (ở phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) mất liên lạc với con gái là N.Y.N. nên trình báo cơ quan chức năng. Ngày 21/9, cảnh sát bắt giữ Mạnh, giải cứu N. về với gia đình.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai khoảng đầu tháng 8, bị can làm quen với N. qua mạng xã hội. Khi biết cô gái có nhu cầu tìm việc làm, Mạnh gợi ý có thể bố trí công việc cho N..

Ngày 10/9, Mạnh rủ cô gái đi xã Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, Mạnh liên lạc với một người tên Thành (chưa rõ lai lịch, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội), để thỏa thuận "bán" N. làm nhân viên quán karaoke với giá 8 triệu đồng.

Cô gái sau đó được đưa đi bằng taxi đến khu vực phường Dương Nội, quận Hà Đông. Tại nơi làm việc, N. bị ép trở thành nhân viên phục vụ quán karaoke để kiếm tiền thanh toán chi phí taxi và chi tiêu cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn