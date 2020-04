Quảng Nam: Đưa thi thể người thân đến trụ sở xã "tố" bị công an đánh chết

Thi thể của ông T. được nhóm người đưa đến đặt tại trụ sở UBND xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam



Sáng 18/4, ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, vào khoảng 22h đêm 17/4, một nhóm người kích động người nhà đưa thi thể ông Võ Văn T. đến UBND xã Bình Giang vì nghi ngờ lực lượng Công an xã Bình Giang gây ra cái chết của ông Võ Văn T.

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Giang cho biết, ông Võ Văn T. (SN 1974) là người ở tại thôn Bình Hòa (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) vừa xác định tử vong sau khi người nhà đưa đi cứu chữa tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

"Vào sáng 17/4, người nhà đưa thi thể ông T. về để lo hậu sự thì một nhóm người đến kích động gia đình, người thân đưa thi thể ông T. lên UBND xã Bình Giang để đòi làm rõ nguyên nhân về cái chết của ông T.", ông Anh cho hay.

Theo ông Anh, ông Võ Văn T. là người thường xuyên uống rượu, quát mắng, bạo hành vợ con. Tối 14/4, lực lượng 113, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được cuộc điện phản ánh ông Võ Văn T. uống rượu say hành hạ, bạo hành vợ con.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ lực lượng 113, Công an xã Bình Giang đã đến khuyên can, nhắc nhở ông Võ Văn T. Đến sáng 15/4, Công an xã Bình Giang tiếp tục nhận thông tin phản ánh ông T. uống rượu la mắng, quát nạt vợ con. Ngay sau đó, trực tiếp Trưởng công an xã Bình Giang xuống nhắc nhở và mời ông T. lên UBND xã Bình Giang làm việc.

Sáng 15/4, sau khi làm việc với Công an xã Bình Giang, ông T. về lại nhà. Sau đó, gia đình phát hiện ông T. ngất xỉu thì đưa đi bệnh viện, nhưng sau đó tử vong.

Sáng 17/4, gia đình đưa ông T. về nhà lo hậu sự, chuẩn bị an táng thì nhóm người là bạn bè thường hay uống rượu với ông T. kích động gia đình đưa thi thể ông T. đến trụ sở UBND xã Bình Giang đòi làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.

Ông Anh cho biết: Thi thể của ông T. được đưa đến trụ sở UBND xã Bình Giang, nhưng sau đó, chúng tôi đã kịp thời giải quyết, động viên gia đình đưa thi thể ông T. về lo hậu sự. Đến khoảng 23h30 ngày 17/4, người nhà đã đưa thi thể ông T. về lo hậu sự và sáng nay (ngày 18/4) sẽ tiến hành an táng.

"Để làm rõ nguyên nhân khiến ông T. tử vong, thi thể ông T. đã lực lượng chuyên môn ở Đà Nẵng khám nghiệm và đang trong quá trình xác minh, làm rõ", ông Anh thông tin.

Trên một số tài khoản Facebook hiện đăng tải clip gần 45 phút ghi lại cảnh người dân trong đêm đưa một thi thể nằm trên chiếc giường đến trụ sở UBND xã Bình Giang. Trong nội dung clip này xuất hiện nhiều lần lời nói "Công an xã Bình Giang đánh chết người".

