Quan hệ “ngoài luồng”, quan bà điêu đứng, quan ông mất chức

Cụ thể trong đơn tố cáo, ông C. nêu năm 2006, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Hà trên tinh thần tự nguyện và xuất phát từ tình yêu. Sau khi kết hôn, vợ chồng ông C. có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, theo ông C. tìm hiểu và xác minh thì 2 trong số 3 người con không phải là con của ông.