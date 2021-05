Phụ huynh tố bảo vệ trường học sàm sỡ nhiều nữ sinh

Người bị tố cáo là ông Đ.T.K. (SN 1942), hiện đang làm việc bảo vệ tại Trường Tiểu học Diễn An, xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Theo phản ánh, học sinh Ng.Th.N. (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Diễn An) kể lại rằng, khoảng cuối học kỳ I, đầu học kỳ II, trong giờ ra chơi, khi N. tranh thủ vào phòng bảo vệ mua bút thì bị ông K. kéo lại.

Tại đây, ông K. để cháu N. ngồi lên đùi và sờ tay vào vùng kín. Chỉ đến khi sắp vào học, ông K. mới cho cháu bé đi vào lớp.

Ngoài ra, có phụ huynh của cháu B.T. (lớp 1) và cháu N.A. (lớp 3) cũng kể lại con mình bị ông K. sờ vào vùng kín nhiều lần.

... Trường Tiểu học Diễn An nơi xảy ra sự việc (Ảnh: VietNamNet)

Ngay sau đó, phụ huynh đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng huyện Diễn Châu để làm rõ.

Ông Đ.T.K. làm bảo vệ nhà trường từ những năm 1992. Hiện, người này vừa làm bảo vệ kiêm nấu nước phục vụ giáo viên và có bán một số đồ dùng cho học sinh.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình ông K. đã tự soạn mẫu đơn nhờ gia đình các cháu tố cáo ký vào rút lại đơn. Cụ thể, chiều 21/5, người thân của ông K. đưa một lá đơn tới cho 2 phụ huynh có con bị ông K. sàm sỡ nhằm xin chữ ký.

Hiện, Công an và VKSND huyện Diễn Châu đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: ANTT/NĐT