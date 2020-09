Phòng GD&ĐT lên tiếng vụ bé gái bị ngã gãy tay nhưng trường chậm đưa đi cấp cứu

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (30 tuổi, Hà Nội) cho biết, con gái chị là N.B.P. (5 tuổi) bị gãy tay trong giờ học tại Trường Mầm non Vườn trẻ thơ - Kid’s Garden (Địa chỉ : Tầng 1 A3 Chung cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo chia sẻ của chị Huyền với báo Công an TP.HCM sự việc xảy ra khi các học sinh lớp cháu P. được 1 cô giáo dẫn ra khu vui chơi ngoài trời ở chung cư, ngoài khuôn viên của trường mầm non chơi. Tại đây, cô giáo để học sinh chơi tự do khiến cháu P. bị ngã ở khu vực cầu trượt và bị thương. Sau đó, cháu P. kêu khóc đòi gọi mẹ nhưng các cô giáo vẫn cho về trường và cho cả lớp ăn xong rồi mới đưa cháu bé vào viện và thông báo cho gia đình.

Hình ảnh chụp phần xương cánh tay bị gãy tại trường của cháu P.

Khi cô giáo thông báo cho mẹ cháu bé vào làm thủ tục để nhập viện, chị Huyền bị sốc khi biết con bị mổ cấp cứu, có nguy cơ bị liệt, đau đớn hơn khi xem phim chụp thấy hình ảnh xương ở khuỷu tay của con đã bị gãy lìa.

...

“Sở dĩ sự việc xảy ra từ 15/9 nhưng đến nay tôi mới chia sẻ lên mạng xã hội là vì trong thời gian qua tôi tập trung chăm sóc, lo lắng cho con không có thời gian. Hơn nữa trong suốt thời gian qua, phía nhà trường còn tạo cho tôi những áp lực tâm lý khiến tôi rất lo lắng”, chị Huyền chia sẻ.

Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CAO

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị tối 26/9, bà Trần Thu Hà - Phó trưởng Phòng giáo dục & Đào tạo quận Hai Bà Trưng xác nhận có sự việc cháu bé 5 tuổi tại Trường mầm non Kid's Garden bị ngã như vậy. Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể.

“Ngay khi có kết quả xác minh chính thức về vụ việc, chúng tôi sẽ thông báo công khai” - bà Trần Thu Hà khẳng định. Được biết, Trường mầm non Kid's Garden là cơ sở giáo dục tư thục và đang trông giữ gần 100 trẻ, nhận trẻ từ 12 - 60 tháng, với học phí dao động từ 2 - 3 triệu đồng/học sinh.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn