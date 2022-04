Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa để bạn dùng mạng xã hội bôi nhọ vợ cũ

Ngày 28/3/2022, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ký Thông báo số 31/TB-CAT-PX05, thông báo kết quả giải quyết tố cáo của bà T.T.H đối với Thượng tá Lê Văn Huấn, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Theo thông báo, trong 3 nội dung tố cáo có 2 nội dung tố cáo không có cơ sở, 1 nội dung tố cáo đúng một phần. Cụ thể, nội dung tố cáo không có cơ sở là: Ông Lê Văn Huấn vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, vi phạm đạo đức của người cán bộ Công an nhân dân có quan hệ bất chính với 2 người phụ nữ khác; mối quan hệ bất chính của ông Lê Văn Huấn là nguyên nhân dẫn tới việc ông Huấn và bà T.T.H. ly hôn.

Tuy nhiên, thông báo không thể hiện diễn biến cũng như kết quả đánh giá những tài liệu, chứng cứ bà T.T.H cung cấp.

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với Thượng tá Lê Văn Huấn.



Nội dung tố cáo đúng một phần là việc ông Lê Văn Huấn đã đăng ảnh bà T.T.H cùng với những người đàn ông lên mạng xã hội kèm nội dung xúc phạm bà H.

Kết quả xác minh xác định: Tài khoản Zalo, Facebook có tên “Văn Huấn” được ông Huấn đăng ký bằng số điện thoại 0776282xxx đã đăng ảnh bà T.T.H chụp ảnh riêng với một số người đàn ông và chia sẻ thông tin xúc phạm bà H. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ xác định ông Huấn là người trực tiếp đăng ảnh bà H. và viết các nội dung kèm theo.

Người nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội của Thượng tá Lê Văn Huấn để đăng tải những bức ảnh và chia sẻ thông tin có nội dung xúc phạm bà H. là ông Nguyễn Xuân Sáu (ở số 63, đường Hàm Nghi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, là bạn Thượng tá Lê Văn Huấn).

Hành vi trên có dấu hiệu vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, được quy định tại Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thượng tá Lê Văn Huấn nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân trong việc chưa quản lý chặt chẽ các tài khoản mạng xã hội của cá nhân; để bạn là ông Nguyễn Xuân Sáu sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình chia sẻ ảnh, thông tin vi phạm các quy định làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà T.T.H.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Công an TP Thanh Hóa căn cứ kết luận trách nhiệm của Thượng tá Lê Văn Huấn, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa để tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý theo quy định của Bộ Công an.

Đồng thời, chuyển hồ sơ, tài liệu về hành vi đăng tải hình ảnh, thông tin bà T.T.H có dấu hiệu vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội của ông Nguyễn Xuân Sáu đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, bà T.T.H có đơn gửi tới Công an tỉnh Thanh Hóa, tố cáo chồng cũ là Thượng tá Lê Văn Huấn có quan hệ bất chính với 2 phụ nữ trong thời gian hôn thú. Bằng chứng bà H. đưa ra là nhiều tin nhắn “yêu thương”, nhạy cảm được cho giữa ông Lê Văn Huấn với nhân tình.

Quá trình làm việc với cơ quan thanh tra, bà T.T.H phát hiện trên tài khoản mạng xã hội của ông Huấn đã đăng ảnh bà T.T.H cùng với những người đàn ông kèm nội dung xúc phạm bà H., nên bà H. đã lập vi bằng và bổ sung nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Huấn.

Được biết, bà T.T.H kết hôn với ông Lê Văn Huấn vào năm 1992 và tới tháng 4/2021 thì ly hôn. Năm 2020, bà H. đã từng gửi đơn tới các cơ quan chức năng, tố cáo chồng mình có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, nhưng sau đó 8 ngày thì rút đơn.

Tác giả: Phong Vân

Nguồn tin: Báo Công Lý