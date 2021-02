Phó chánh văn phòng Sở GTVT Ninh Bình bị bắt

Ngày 25-2, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Phạm Xuân Hưởng, Phó chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình, để điều tra làm rõ những sai phạm của bị can này liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hưởng để phục vụ điều tra.

Vị lãnh đạo cũng cho biết những sai phạm của ông Hưởng liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép xảy ra ngoài cơ quan, không liên quan đến chuyên môn nhiệm vụ công tác được phân công tại sở.

