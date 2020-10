Philippines phát báo động đỏ, sơ tán hàng loạt vì bão Goni

Bão Goni, tên Philippines là Rolly, đạt sức gió tối đa 185 km/h, giật 230 km/h vào chiều 30/10 khi cách Casiguran, tỉnh Aurora, khoảng 980 km về phía đông. Cơ quan Khí quyển, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết bão di chuyển với tốc độ 20 km/h theo hướng tây, hướng về Aurora và Quezon. Khu vực này dự kiến chịu sức gió 195 km/h vào đêm 1/11 hoặc sáng 2/11.

Theo phân loại của PAGASA, bão với sức gió trên 220 km/h được xem là siêu bão. Cơ quan này không dự báo Goni trở thành siêu bão nhưng Trung Tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Hải quân Mỹ (JTWC) hôm 30/10 nói rằng sức gió của bão có thể đạt 222 km/h, giật 268 km/h ngày 1/11.

Nhà dự báo Anna Clauren giải thích rằng dự báo của PAGASA có thể khác với JWTC vì người Mỹ đo lượng gió duy trì trung bình trong một phút, trong khi PAGASA đo trung bình trong 10 phút.

Nhân viên ứng phó thảm họa tại Manila chuẩn bị thuyền cứu hộ và phao cứu sinh hôm 30/10 khi bão Goni sắp đổ bộ. Ảnh: Inquirer.

Cơ quan thời tiết cho biết các trận mưa nhỏ, mưa vừa, thi thoảng mưa to sẽ xảy ra từ sáng 31/10 ở Bicol, Đông và Trung Visayas, miền bắc và đông bắc Mindanao, bán đảo Zamboanga, Batanes, Cagayan và Isabela do ảnh hưởng của bão. Nước biển dâng tới 2 mét do bão cũng có thể tàn phá các khu vực ven biển nằm trên đường đi của bão.

Don Culvera, người phát ngôn của Đội ứng phó Sự cố tỉnh Camarines Norte, cho biết từ sáng 30/10, chính quyền đã bắt đầu sơ tán khoảng 35.000 hộ gia đình, tương đương 159.000 người, khỏi các khu vực có nguy cơ cao, gồm Daet, thủ phủ của tỉnh.

Santiago Mella, quan chức văn phòng ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai của Daet, cho biết việc sơ tán cư dân của 5 ngôi làng ven biển là ưu tiên hàng đầu và sẽ hoàn thành vào trưa nay. Bão dự kiến cách Daet khoảng 55 km về phía bắc vào chiều 1/11.

Mella cho biết họ hy vọng sẽ hoàn thành việc sơ tán các gia đình ở các thị trấn khác như Vinzons, Mercedes, Paracale và Panganiban, những nơi dễ xảy ra lũ quét và lở đất, trong hôm nay.

...

Thống đốc Quezon Danilo Suarez đã đặt tỉnh này trong tình trạng báo động đỏ vào sáng 30/12, theo Melchor Avenilla Jr., người đứng đầu Hội đồng Ứng phó và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai của tỉnh. Theo báo động đỏ, các cơ quan chức năng được yêu cầu túc trực 24/7 để ứng phó các trường hợp khẩn cấp khi thời tiết xấu đi.

Avenilla cho biết chính quyền các cấp ở Quezon đã chuẩn bị sẵn sàng các trung tâm sơ tán. Lực lượng tuần duyên Philippines dừng cấp phép đi lại đối với các tàu ở miền bắc Quezon từ sáng 30/10.

Dự báo hướng đi của bão Goni phát vào tối 30/10. Đồ họa: JMA.

Tại tỉnh Aurora, quan chức đã chuẩn bị nguồn cung cấp lương thực, đặc biệt ở Dingalan, đề phòng lũ lụt có thể cô lập thị trấn ven biển này. Thị trưởng Dingalan Sherwin Taay đã ra lệnh cho Hội đồng Ứng và Giảm thiểu rủi ro thiên tai thành phố giúp sơ tán các gia đình ở những ngôi làng trũng thấp.

Taay cũng cấm đánh bắt cá hoặc thuyền nhỏ ra khơi bắt đầu từ 30/10, yêu cầu các trường học đóng cửa từ 2/11 đến 3/11.

Goni chuẩn bị đổ bộ khi Aurora và các tỉnh khác ở Trung Luzon vẫn đang quay cuồng với thiệt hại do bão Saudel và Molave. Bão Molave đã làm hỏng một dự án kiểm soát lũ lụt ở thị trấn San Luis và gây lũ lụt ở các thị trấn Dilasag và Casiguran, đều thuộc Aurora.

Tại tỉnh Nueva Ecija, mực nước tại đập Pantabangan đã tăng 4 m sau vụ hai cơn bão đổ bộ liên tiếp. Nhiều con đường ở tỉnh bị chia cắt do nước lũ. Tại tỉnh Pampanga, 71 ngôi làng ở ít nhất 7 thị trấn vẫn bị ngập lụt vào sáng 30/10 do sông Pampanga dâng cao. Nước lũ cũng dâng cao 2 mét tại các khu vực của thị trấn Candaba.

Thị trấn Claveria ở tỉnh Cagayan được đặt trong tình trạng thiên tai hôm 29/10 sau khi chịu thiệt hại 12 triệu Peso (248.000 USD) do lở đất và lũ lụt. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến 5.000 gia đình, tương đương 21.000 người, tại 41 ngôi làng của thị trấn. Ít nhất 300 ha trang trại bị phá hủy.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress