Phát sốt mẫu xe điện Trung Quốc, công suất 'khủng', giá rẻ bất ngờ

Leapmotor mới được thành lập vài năm, theo trang CarNewsChina đã có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ. Thương hiệu này đã không đăng ký để cơ sở sản xuất đầu tiên hoạt động hợp pháp nên sau đó gặp khó khăn trong việc xin cấp phép. Giờ đây, Leapmotor kỳ vọng C01 sẽ tạo bước ngoặt cho hãng.



Leapmotor cho biết, mẫu sedan này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây. Đây là con số có thể khiến người mua xe ở Mỹ "thèm muốn", vì sẽ chỉ có được ở một mẫu xe giá đắt gấp đôi ở Mỹ.

Leapmotor C01 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.050 x 1.902 x 1.509 (mm), trục cơ sở dài 2.930 mm, cốp xe 496 lít. Kích thước to lớn của mẫu sedan này mang lại không gian nội thất rộng rãi, sang trọng và đầy công nghệ. Leapmotor đã cài đặt chip Qualcomm Snapdragon 8155 cho C01, giúp vận hành 3 màn hình HD khác biệt trên mặt táp-lô. Từ công nghệ nhận dạng khuôn mặt đến tùy chọn ghế có tính năng sưởi, thông gió và massage.

...

Sử dụng bộ pin 90 kWh, Leapmotor C01 được giới thiệu là có khả năng chạy tới 717km sau mỗi lần sạc. Công ty cho biết trước mắt mẫu xe này sẽ có 5 phiên bản khác nhau, bản tiêu chuẩn có khả năng chạy 500km sau mỗi lần sạc đầy pin.

Ở bên trong, C01 được trang bị 3 màn hình thông tin giải trí kích thước lớn, tương tự màn hình Hyperscreen trên Mercedes-Benz.

Leapmotor C01 có kích thước to hơn so với Tesla Model 3, nhưng giá bán lại rẻ hơn đi kèm khả năng vận hành ấn tượng. Mẫu xe này có thể khiến khách hàng của hãng xe Mỹ - Tesla có chút do dự khi chọn mua sedan điện tại thị trường Trung Quốc.

Tác giả: Việt Hoàng (t/h)

Nguồn tin: vietq.vn