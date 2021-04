Phát hiện thi thể người đàn ông trong rừng với nhiều vết đâm ở bụng, cổ

Ngày 2/4, lãnh đạo UBND xã Bài Sơn (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện đã chết trong rừng thông của xã với nhiều vết thương ở cổ và bụng.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 16h30' ngày 31/3, người dân vào khu vực rừng thông đã hoảng hồn phát hiện thi thể một người đàn ông đã chết. Khi kiểm tra, mọi người phát hiện trên thi thể có nhiều vết thương đâm ở bụng, cổ, chảy rất nhiều máu.

Sự việc được người dân trình báo lên cơ quan công an. Công an huyện Đô Lương sau đó đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Bá N. (40 tuổi, trú tại xóm 3, xã Bài Sơn, Đô Lương). Nạn nhân N. đã có vợ và 3 con.

Được biết, nạn nhân N. trước đây là một Bí thư Chi đoàn làm kinh tế giỏi. Tuy nhiên năm 2020, anh N. bất ngờ có biểu hiện của bệnh tâm thần. Gia đình sau đó đưa anh N. đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và có đỡ hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây anh N. lại có biểu hiện tái phát bệnh.

"Đợt vừa rồi anh này nói với bố là mắt buồn ngủ nhưng chân cứ muốn đi còn nói bố trói chân lại để con đỡ đi. Có đợt anh ấy còn xin bố có thuốc chuột không để uống tự tử nên gia đình nghi là anh này đã dùng dao tự tử. Vị trí phát hiện cách nhà nạn nhân hơn 1km", Chủ tịch xã Bài Sơn nói.

Sau khi làm các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

