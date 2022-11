Phát hiện thi thể nam trong nhà vệ sinh khóa trái cửa tại CircleK Hà Đông

Đêm 1/11, mạng xã hội xôn xao thông tin một thi thể được phát hiện trong nhà vệ sinh của cửa hàng tiện ích Circle K Mộ Lao (ở đường LK6A, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều người bàng hoàng.

Circle K Mộ Lao (ở đường LK6A, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) - nơi xảy ra vụ việc



Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan cảnh sát địa phương và hiện đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhân chứng kể lại, Circle K Mộ Lao chỉ có một nhà vệ sinh tại tầng 2. Thời điểm phát hiện thi thể, nhà vệ sinh này bị khóa trái.

Trao đổi với báo Dân Trí, Công an phường Mộ Lao cho hay vụ việc đã được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ. Hiện chưa xác định rõ về dấu hiệu hình sự trong sự việc này. Công an đang tiến hành điều tra xác minh danh tính và nguyên nhân tử vong.

