Phát hiện thi thể nam giới chưa rõ danh tính trôi dạt trên sông Lam

Theo đó, vào hồi 15h28’ ngày 12/5/2022, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH, Công an Nghệ An nhận được tin báo từ người dân có 01 thi thể nổi trên sông Lam, đoạn qua phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng CNCH trục vớt thi thể một nam giới lên bờ

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông huy động 01 xe CC&CNCH, 1 xuồng cao su cùng 8 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai trục vớt thi thể nạn nhân.

...

Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Đặc điểm nhận dạng là nam, cao khoảng 1,7m, mặc áo xanh quần đen, mặt bị biến dạng.

Tác giả: Sỹ Hoà - Chu Minh

Nguồn tin: Báo Giao Thông