Phát hiện nhân viên bảo vệ tử vong trên ghế bố trong nhà kho

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 12/9, Công an TP.Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam bảo vệ.

Theo đó, 23 giờ ngày 11/9, một nam thanh niên tới giao hàng cho nhà kho của công ty giao hàng tiết kiệm nằm trên đường ĐT 743, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An thì phát hiện nam bảo vệ ngồi chết trên ghế bố.

...

Nhận thông tin, Công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Danh tính nam bảo vệ được xác định là ông D.V.D (52 tuổi, quê An Giang). Tối cùng ngày ông D tới trực tại nhà kho của công ty trên thì xảy ra sự việc.

Thời điểm hay tin, gia đình nạn nhân cũng được gọi tới hiện trường. Người con gái đã gào khóc khi chứng kiến cảnh người cha đột ngột qua đời. Được biết ông D có tiền sử bị bệnh tim nhưng vì gia cảnh khó khăn nên ông rất ít khi đi khám bệnh.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn