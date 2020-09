Phát hiện đối tượng vận chuyển hai cá thể rắn ‘khủng’ đi tiêu thụ

Sáng 24/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hương Trạch, Trạm Kiểm lâm địa bàn Hương Đô phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Cận cảnh hai cá thể rắn.

Trước đó, khoảng 9h30’ ngày 22/9, tổ công tác tuần tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Trạch (Hương Khê) thì phát hiện ông V.V.T. (52 tuổi) và chị Đ.H.T. (19 tuổi, con dâu ông T.), cùng trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe máy chở theo một làn nhựa đỏ nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hai cá thể rắn được đựng trong làn nhựa đỏ.

Qua kiểm tra, bên trong làn nhựa đỏ phát hiện hai túi cước màu trắng đựng 2 cá thể rắn nghi là hổ mang chúa, có trọng lượng 6kg.

Tại đây, chị T. khai nhận mua 2 con rắn trên từ người dân tộc không quen biết tại địa phận xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) với số tiền là 3,9 triệu đồng vào ngày 21/9. Sau khi mua xong, mang đi bán cho một người khác ở Hà Tĩnh thì bị phát hiện và bắt giữ.

Hai cá thể rắn đã được bàn giao để thả về rừng.



Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao cặp rắn này cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về rừng.

Tác giả: HOÀI NAM

Nguồn tin: Báo Tiền Phong