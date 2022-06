Phát hiện chiếc ô tô của 5 đối tượng "vượt ngục" ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ việc 5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) hôm 9/6, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe ô tô Vinfast Lux A màu trắng BKS 34A-468.72 ở Thanh Hoá - chiếc xe các đối tượng dùng để bỏ chạy.

Chiếc xe ô tô Vinfast Lux A màu trắng BKS 34A-468.72 được các đối tượng sử dụng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi thông báo truy nã 5 đối tượng gồm: Đinh Khánh Đạt (SN 1996, thường trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Dũng (SN 1995, trú phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào); Đào Đình Kiên (SN 2001, trú xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào); Vũ Thành Nghị (SN 1990, trú xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương) và Nguyễn Văn Long (SN 1991, thường trú xã Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Đến ngày 11/6/2022, Công an thị xã Mỹ Hào và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được 5 đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào.

Chiếc xe này sau đó được niêm phong, đưa về Hưng Yên phục vụ công tác điều tra

...

Liên quan đến chiếc xe Vinfast Lux A màu trắng BKS 34A-468.72, phía Công an Thanh Hoá xác nhận đã tìm thấy chiếc xe tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hoá. Xe đỗ ngay ngắn trước sảnh chính, phần vỏ không hư hỏng, một lốp trước bị thủng, xẹp hết hơi. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khám nghiệm và niêm phong để di chuyển xe về Hưng Yên phục vụ điều tra.

Dữ liệu camera an ninh tại bệnh viện xác định, xe vào Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hoá khoảng 10h ngày 9/6. Sau khi gửi phương tiện, 5 người lên hai chiếc taxi rời đi.

5 đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào

"5 thanh niên lúc xuống xe đều mặc quần short, áo cộc tay, đeo khẩu trang và không có biểu hiện khác thường nhưng điệu bộ có vẻ gấp gáp. Người lái xe xin gửi nhờ phương tiện. Chúng tôi tưởng là xe của người nhà bệnh nhân hoặc người dân sinh sống lân cận bệnh viện nên đồng ý", một bảo vệ ca trực sáng 9/6 kể.

Hiện lộ trình chạy trốn của 5 đối tượng nói trên vẫn chưa được Công an tỉnh Hưng Yên thông tin cụ thể.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông