Phát hiện chiếc kính của TS Bùi Quang Tín trong nhà ông Trần Việt Dũng

Ngày 28/4, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình TS Bùi Quang Tín) cho biết, ông và bà Nguyễn Thanh Bích (vợ ông Tín) vừa có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Theo luật sư Quynh, tại buổi làm việc hôm 27/4, cơ quan điều tra trưng hình ảnh chiếc kính và đề nghị bà Bích xác nhận đây có phải kính mắt của ông Tín hay không. Sau khi xem hình ảnh, vợ ông Tín xác nhận đây là kính của chồng mình thường đeo.

Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra cho biết mắt kính của ông Tín được tìm thấy trong nhà ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM), nơi ông Tín ngồi nhậu trước khi thiệt mạng.

Theo luật sư Quynh, tình tiết này khiến ông và bà Bích vô cùng bất ngờ, vì ông Tín bị cận nặng nên mắt kính lúc nào cũng phải đi bên người.

"Công an cho biết vụ này rất phức tạp, cần nhiều thời gian để điều tra làm sáng tỏ vụ án, vì vụ án thu hút dư luận, lãnh đạo CA TP.HCM rất quan tâm và chỉ đạo điều tra, làm rõ", luật sư Quynh cho biết thêm.

Như VTC News đưa tin, ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) tổ chức tiệc tại căn hộ của mình ở tầng 14 toà nhà D2, chung cư New Sài Gòn, mời 8 người đang làm việc tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tham dự.

Trong số khách mời có TS Bùi Quang Tín, ông Bùi Hữu Toàn (45 tuổi, Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM), ông Nguyễn Đức Trung (41 tuổi, Phó Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM).

Khoảng 15h30 cùng ngày, khách lần lượt ra về và được ông Dũng dẫn xuống tầng trệt.

Đến 17h, ông Dũng ra ngoài gặp bạn, trong phòng chỉ còn lại ông Tín và ông Trung. Khoảng 17h30, ông Dũng nhận được điện thoại báo ông Tín rơi từ tầng 14 của tòa nhà xuống đất, thiệt mạng.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định vị trí tìm thấy thi thể của ông Tín là tầng trệt toà nhà D chung cư. Trên tầng 14 toà nhà D, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác.

Cơ quan chức năng thu giữ một số tang vật gồm chai rượu, vỏ bia, 2 điện thoại di động, bên cạnh có một ghế bằng gỗ màu trắng phần tựa lưng phía sau bị gãy.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định ông Tín thiệt mạng do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống.

