Phát hiện cán bộ tư pháp phường tử vong trong phòng trọ

Sáng 27/8, một lãnh đạo UBND phường An Bình (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho NLĐ biết cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông N. C. S. (SN 1972).

Ông S là cán bộ tư pháp của phường Đoàn Kết (thị xã Buôn Hồ), đang ở trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường An Bình). Theo thông tin ban đầu, chiều 26/8, vợ ông S. đi làm về nhà trọ (địa chỉ số 30 Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Bình) thì phát hiện ông này chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an thị xã Buôn Hồ đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. “Qua xác minh ban đầu cho thấy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tự tử” - một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ cho Dân Trí biết.

Được biết, ông Sang hiện đang là cán bộ Tư pháp phường Đoàn Kết, từng có vợ, 2 con nhưng đã ly hôn. Ông Sang vừa lấy vợ mới và thuê phòng trọ này để sinh sống và làm việc.

Một cán bộ phường Đoàn Kết cho VTC News biết, ông Sang trong thời gian công tác không vi phạm gì và thời gian gần đây ông có tâm trạng không được tốt, hay buồn bã việc gia đình.

